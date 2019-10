Hier können Sie in Sehnde Laterne gehen

Sehnde

Mit der dunklen Jahreszeit beginnt die Saison der Laternenumzüge. Unsere Redaktion Sehnde hat die Termine zusammengetragen. Hier finden Sie die Übersicht:

25. Oktober 2019

Laternenumzug in Wehmingen mit der OrtsfeuerwehrStart: 18 Uhr am Wehminger Dorfplatz mit musikalischer Begleitung. Die Organisatoren bereiten vor und nach dem Umzug Getränke, Gegrilltes, Pommes Frites und Waffeln zu.

1. November 2019

Laternenumzug in Müllingen-Wirringen mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die SchützenjugendStart: 17.30 Uhr am Feuerwehrhaus an der Ostlandstraße mit Begleitung durch die Musikalische Spielgemeinschaft Ilten-Sehnde. Der Umzug endet am Schützenhaus, dort bereiten die Organisatoren auch Speisen und Getränke vor.

2. November 2019

Laternenumzug in Wassel mit dem Spielkreis der KirchengemeindeStart: 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus/Sporthalle. Die Organisatoren sorgen für eine musikalische Begleitung. An der Sporthalle des MTV Wassel verkauft der Spielkreis Ofenkartoffeln, Würstchen und Getränke, die Jugendfeuerwehr Waffeln. Teilnehmer sollten Trinkbecher mitbringen, um Müll zu vermeiden.

Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert. Die Redaktion nimmt weitere Termine per E-Mail sehnde@haz.de entgegen.

Von red