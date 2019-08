Höver

In Höver, Ahlten, Bilm sowie Hannover-Anderten und -Bemerode formiert sich Protest gegen das Zementwerk Holcim in Höver. Eine neue Umweltgruppe wehrt sich gegen mutmaßlich umweltschädigendes Verhalten des Unternehmens. Das Werk stoße zu viel Ammoniak aus, meint ein neu gegründeter Umweltverein. Er fordert die Einhaltung von Grenzwerten und droht mit einer Rechtsklage. Das für die Kontrollen zuständige Gewerbeaufsichtsamt sieht indessen kleinen Grund zur Aufregung.

Der neue Verein heißt Bürgerforum Umwelt und Sicherheit und zählt bereits mehr als 100 Mitstreiter und Unterstützer. Er sieht vor allem im Ammoniakausstoß des Werks im ersten Halbjahr 2019 ein erhebliches Problem. „Da gab es an 45 Tagen Überschreitungen des Grenzwertes, teilweise um das Siebenfache“, sagt Siegmar Grünewald aus Ahlten, Vorsitzender des Vereins.

Ammoniak kann zu Atembeschwerden führen Ammoniak ist ein farbloses Gas mit einem stechenden Geruch. In der Natur entsteht das Gas nur in kleineren Mengen durch Zerfallsprozesse in Laub oder Tierkot. In der Industrie wird es in der Herstellung von Düngemitteln, insbesondere Harnstoff und Ammoniumsalzen, weiterverarbeitet. Durch den unangenehmen Geruch, der schon bei niedrigen Konzentrationen wahrnehmbar ist, kommt es selten zu Vergiftungsanfällen mit Ammoniak. Längere Einwirkungen von Ammoniak können allerdings chronische Auswirkungen wie Schädigung der Atemwege zur Folge haben. Für das Holcim-Werk gilt bis jetzt für Ammoniak ein Grenzwert von 30 Milligramm pro Kubikmeter am Tag. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 betrugen die Emissionen an manchen Tagen laut Siegmar Grünewald vom Verein Bürgerforum Umwelt und Sicherheit mehr als das Siebenfache des Grenzwertes.

„Optimierung der Abgasanlage zeigt keine Wirkung“

Im Vergleich zum vergangenen Jahr habe der Ausstoß von Ammoniak massiv zugenommen. Denn im gesamten Jahr 2018 habe man 64 Überschreitungen registriert. Als Ursache für die Überschreitungen sehen die Umweltaktivisten eine mutmaßlich veraltete Abgasanlage des Werks. Es seien Investitionen in eine neue Anlage notwendig, meint Grünewald. Die vom Betreiber Holcim angekündigten Optimierungsmaßnahmen an der bisherigen Abgasanlage hätten kaum Wirkung, sagt Peter Handtke, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. „Es drängt sich der Eindruck auf, dass die alte Anlage möglichst lange in Betrieb gehalten werden soll“, mutmaßt er.

Die Überschreitungen beim Ammoniakausstoß werden vom Holcim-Zementwerk selbst gemessen und täglich an das Gewerbeaufsichtsamt Hannover übermittelt. Die Umweltaktivisten haben nun das Gewerbeaufsichtsamt schriftlich aufgefordert, „endlich dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden“. Der Verein will das notfalls mit rechtlichen Schritten erzwingen. „Wir haben das bereits geprüft und werden im Herbst dazu aktiv werden“, kündigt Grünewald an.

Holcim : Mehr Inspektionen und schnellere Reparaturen

Holcim gesteht die Überschreitungen ein. Grund seien „Störungen an der Rohmühle“ gewesen, erklärt Holcim-Werksleiter Erik Jantzen. Für diese temporären Emissionen sehe der Gesetzgeber Ausnahmeregelungen vor, die Holcim in Anspruch nehme. Die Anlage sei einer eingehenden Inspektion unterzogen und alle abgenutzten Teile ersetzt worden. Weiterhin habe man die Frequenz der Inspektionen und den Ersatzteilbestand erhöht, um bei Ausfällen schneller reagieren zu können. „Wir sind zuversichtlich, dass wir damit das niedrigere Emissionsniveau der Vorjahre erreichen“, meint Jantzen. Der Juli habe bereits gezeigt, „dass diese Maßnahmen greifen“.

Beim Gewerbeaufsichtsamt sieht man das Thema gelassen. Es könne bei der Zementherstellung betriebsbedingt zu höheren Ammoniakwerten kommen, betont Ulrich Leimeister, Leiter der zuständigen Abteilung in Hannover. Zudem gebe es für Ammoniak gar keine Grenzwerte, sondern man spreche hier von sogenannten Zielwerten. In Ausnahmefällen seien Überschreitungen über gewisse Zeiträume möglich, zumal das Unternehmen Holcim über die gesamten ersten sechs Monate dieses Jahres gesehen an einigen Tagen mit den Werten auch weit unter den Zielwerten liege. Ein Gesundheitsrisiko liege für die Anwohner jedenfalls nicht vor.

Gewerbeaufsichtsamt will Abgasvorgaben anpassen

Das Gewerbeaufsichtsamt will nun die Abgasvorgaben für das Werk in Höver anpassen. Die neue Anordnung dazu soll spätestens im Herbst fertig formuliert sein. Dabei sei dann nicht mehr der einzelne, tägliche Ammoniak-Wert ausschlaggebend, sondern man errechne über einen gewissen Zeitraum einen Mittelwert. Der werde mit der neuen Anordnung vorgegeben. Man handele dabei innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, so Leimeister. Man werde die Werte im Werk in Höver dennoch weiter täglich verfolgen.

Die Abluftreinigungstechnik, die Holcim mit ihrer sogenannten SNCR-Anlage verwende, sei „auf dem neuesten Stand“, meint Dieter Beschnidt, stellvertretender Abteilungsleiter beim Gewerbeaufsichtsamt. Es werde hinsichtlich der Technik bei Holcim daher kein Handlungsbedarf gesehen.

Neuer Verein hat mehr als 100 Unterstützer Der Verein Bürgerforum und Umwelt und Sicherheit hat sich aus dem Protest gegen den Einsatz des Ersatzbrennstoffes Renotherm im Werk Höver gegründet. Seine mehr als 100 Unterstützer kommen aus Höver, Ahlten, Ilten, Bolzum, Bilm, Anderten, Bemerode und Kirchrode. Die Firma Holcim plant eine Änderung ihrer Anlage zur Zementherstellung. Zum Heizen des Drehofens soll noch in diesem Jahr der Ersatzbrennstoff Renotherm eingesetzt werden, wogegen es Proteste gibt. Renotherm wird aus Industrieabfällen gewonnen. Darunter sind Lösemittel und ölhaltige Schlämme aus Tankanlagen sowie Industrieabfälle wie Farben und Lacke. Der Einsatz des Ersatzbrennstoffes Renotherm muss vom Gewerbeaufsichtsamt Hannover genehmigt werden. Das Verfahren läuft. Im Herbst soll es dazu eine Entscheidung geben.

Von Patricia Oswald-Kipper