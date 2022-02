Sehnde

Die Hinterlassenschaften von Vierbeinern und Müll ärgern viele Einwohnerinnen und Einwohner in Sehndes Kernstadt. Abhilfe sollen nun 24 weitere Abfallbehälter schaffen: Der Ortsrat Sehnde hat in seiner jüngsten Sitzung für die Anschaffung der zusätzlichen Behälter gestimmt. Rund 4000 Euro plant Sehndes Ortsbürgermeister Helmut Süß (SPD) für die Eimer ein, die aus Ortsratsmitteln finanziert werden sollen. Die Installation soll der städtische Bauhof übernehmen – und er soll später auch für regelmäßige Leerungen sorgen.

132 Abfalleimer in der Kernstadt

Denn trotz der bereits bestehenden 132 Abfalleimer im Kernort Sehnde sorgten die Hinterlassenschaften der rund 600 dort gemeldeten Vierbeiner in der Vergangenheit immer wieder für Unmut, sagt Süß. Auch zu herumliegenden Müll gebe es Kritik von Bewohnerinnen und Bewohnern. „Wir wollen jetzt das Ortsbild verschönern und planen daher gleich eine größere Aktion“, freut sich Süß. Vor mehr als drei Jahren hatte die Kirchengemeinde mit selbst gestalteten Schildern versucht, Hundebesitzer dazu zu bewegen, die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge nicht einfach liegen zu lassen – mit mäßigem Erfolg.

Auch die Kirchengemeinde Sehnde hat schon versucht, Hundehalter mit selbst gemalten Schildern zur Entsorgung der tierischen Hinterlassenschaften zu bewegen. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Die Anschaffung der neuen Eimer werde mit den eigenen Ortsratsmitteln möglich, erläutert Süß. Potenzielle Standorte für die Eimer habe der Ortsrat bereits gemeinsam mit der Verwaltung ins Auge gefasst. „Dazu zählen vor allem die üblichen Gassistrecken rund um das Ladeholz“, meint der Ortsbürgermeister. Eimer seien aber auch an Strecken vorgesehen, die zum Kanal führen, wie an der Friedrich-Ebert-Straße oder an der Bürgermeister-Schaper-Straße. Während elf Eimer speziell für Hundehinterlassenschaften sind, könnten die übrigen 13 auch anderen Müll aufnehmen.

Ortsrat finanziert auch neue Sitzbänke

Im Zuge der neuen Mülleimer will der Ortsrat Sehnde auch noch sieben zusätzliche Sitzbänke für rund 6000 Euro im Stadtgebiet aufstellen lassen – drei davon unter anderem am Sehnder Friedhof und eine am Ladeholz. Auch diese sollen vom eigenen Budget finanziert werden. Über die Müll- und Hundekotentsorgung wird auch in anderen Sehnder Ortsteilen diskutiert. Laut Bürgermeister Olaf Kruse prüft die Stadt potenzielle Stellen für Müllbehälter in den Dörfern. Er ist überzeugt, dass zusätzliche Behälter zu einer spürbaren Verbesserung führten – das habe ein Test über sechs Monate im vergangenen Jahr bewiesen. Dabei sei weniger Müll und Hundekot in der Landschaft gelandet.

Lesen Sie auch Bauhof muss immer mehr illegal entsorgten Müll beseitigen

Standorte für Abfallbehälter würden nun für das gesamte Stadtgebiet erfasst und geprüft, kündigt Kruse an. Ziel sei eine für das gesamte Stadtgebiet „auch optisch einheitliche Ausstattung mit Abfallbehältern“, die die Entsorgung des Abfalls von Spaziergängern einschließlich der Hundekotbeutel ermögliche.

Von Patricia Oswald-Kipper