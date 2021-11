Hannover

Mit der zunehmend kühleren Witterung nehmen die Beschwerden über immer vollere Busse vor Schulbeginn und nach Schulschluss zu. Denn immer weniger Schülerinnen und Schüler sind derzeit mit den Fahrrad unterwegs. Zumindest in einem Fall hat jetzt ein voller Bus zu einem Unfall geführt, ein Schüler ist aus einem vollen Bus gestürzt, glücklicherweise aber mit dem Schrecken davongekommen.

Mutter war zufällige Zeugin

Der Unfall passierte nach Angaben der Mutter des Zehnjährigen am vergangenen Montag. Zufällig wurde die Mutter aus Sehnde-Ilten Zeuge des Unglücks, weil sie zufällig mit dem Auto hinter dem Üstra-Bus der Linie 800 unterwegs war. Nach Schilderung der Mutter hielt der Bus auf seinem Weg zum Kröpcke in Hannover um 15.54 Uhr an der Haltestelle Sehnde-Waldstraße.

„Es stiegen einige Schüler ein, und ich sah, dass zwei Schüler – wie sich dann herausstellte, waren es mein zehnjähriger Sohn und einer seiner Freunde – offenbar in der Mitte nicht mehr einsteigen konnten und zur hinteren Tür gingen“, berichtet die 37-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. In der Mitte sei der Bus schon so voll gewesen, dass nichts mehr ging. An der hinteren Tür sei dann der Sohn eingestiegen, musste im Gedränge aber in der Tür stehen bleiben. In diesem Moment habe der Fahrer die Tür geschlossen, diese sei gegen den Kopf des Jungen geprallt, daraufhin sei der Junge aus dem Bus auf das Pflaster der Bushaltestelle gefallen. Der Fahrer sei einfach losgefahren.

„Situation ist untragbar“

„Es ist eine allseits bekannte, eigentlich untragbare Situation, dass die Busse zu den Schulschlusszeiten derart überfüllt sind“, sagt die Mutter. Das gelte erst recht während der Corona-Pandemie. „Die Schüler müssen überall Abstand halten und werden da schon zu normalen Zeiten völlig unangemessen in volle Busse gestopft“, betont die Frau. Sie fordert die Üstra auf, Zusatzbusse einzusetzen. „So ist das ein absolut unhaltbarer Zustand.“ Außerdem sei es vom Busfahrer grob fahrlässig, in einer solchen Situation sich nicht um den aus dem Bus gefallenen Jungen zu kümmern, meint sie. Ihr Sohn sei nach dem Vorfall aufgestanden, habe zwar einen großen Schreck bekommen, sich aber offensichtlich nicht verletzt.

Üstra-Sprecherin Katja Raddatz bedauerte den Vorfall. Sie sei froh, dass sich der Junge nicht verletzt habe. Raddatz geht davon aus, dass der Fahrer den Vorfall nicht bemerkt hat, denn eine Meldung bei dem Unternehmen habe es nicht gegeben. Mit dem Fahrer selbst, der für ein Subunternehmen arbeitet, konnte die Üstra bisher noch nicht sprechen.

„Takt wurde schon verdoppelt“

Derzeit sei es nicht möglich, zusätzliche Busse einzusetzen, sagte die Sprecherin. Der Takt auf der Linie 800 sei erst zum jüngsten Fahrplanwechsel verdoppelt worden. „Mit Blick auf den Brand im Busdepot ist es uns in den letzten Monaten gelungen, das bestehende Fahrtangebot sehr zuverlässig zu halten“, sagte die Sprecherin. Ähnlich wie in Geschäften und anderen Einrichtungen bedeute es unter Pandemiebedingungen, dass man manchmal warten müsse, wenn es zu voll sei. „Sollte der Bus also einmal so voll sein, dass eine Mitfahrt schwer möglich ist, ist es ratsam, nicht mitzufahren und den nächsten Bus zu nehmen“, rät die Sprecherin.

Unterdessen hat der Landeselternrat die Landkreise, Städte und die Region als Träger der Schülerbeförderung aufgefordert, „endlich tragfähige Lösungen“ für den Schülertransport in Corona-Zeiten zu präsentieren. Die Forderungen von Eltern und Erziehungsberechtigten nach mehr Sicherheit in Bus und Bahn müssten endlich Gehör finden, sagte der Vorsitzende Michael Guder. „Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzwerte und wachsender Fahrgastzahlen ist schnelles und entschlossenes Handeln dringend geboten“, betonte er.

Von Mathias Klein