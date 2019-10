Im Burgdorfer Stadtmuseum rollen wieder die Murmeln

Burgdorf

Wer Zweifel hat, dass Murmelbahnen auch heute noch die Herzen der Kinder – und auch vieler Erwachsener – höher schlagen lassen, der sollte am zweiten Novemberwochenende die Mitspielausstellung im Stadtmuseum Burgdorf besuchen. Auf zwei Etagen werden wieder die fantasievoll gestalteten Bahnen stehen, dicht umringt von Jungen und Mädchen, die ihr bunten Glaskugeln auf die Reise durch die Labyrinthe schicken. Gespannt werden sie die Murmeln auf ihren oft mehrere Meter langen verschlungenen Wegen, auf dem diese auch schon mal in einem Tunnel verschwindet, bis zum Ziel verfolgen. Während der Mitspielausstellung scheint das historische Gebäude von den fröhlichen Aktivitäten zu vibrieren – so war es zumindest in den vergangenen Jahren.

Entworfen und hergestellt hat die aufwendigen Murmelbahnen Ortwin Grüttner, der nach eigenem Bekunden schon als Kind Murmelbahnen aus Bauklötzen, Papier und Pappe baute. Die ersten professionell entwickelten Holzbahnen entstanden Ende der Achtziger Jahre in Grüttners Hobbywerkstatt. Im März 1990 baute er seine erste Ausstellung in Hannover auf. Sie war die Keimzelle des künftigen Murmilandes, mit dem Grüttner seit 2015 auch jedes Jahr in Burgdorf zu Gast ist.

Auch diese ungewöhnliche Murmelbahn gehört zur Ausstellung. Quelle: privat

Damit der Ausstellungsbesuch ein rundum gelungener Familienausflug wird, öffnet an beiden Tagen auch das VVV-Museumscafé. Dort bietet der Arbeitskreis Stadtmuseum hausgebackenen Kuchen und Getränke an.

Die Ausstellung ist am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6 geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder bis 14 Jahre 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro, Familien mit drei Kindern können den Spielspaß für 10 Euro erleben. Die kleinen Glaskugeln braucht niemand von zu Hause mitbringen, sie können vor Ort ausgeliehen werden.

Von Anette Wulf-Dettmer