Einbrecher suchen gemeinhin nach Geld oder Wertgegenständen. Aus Gartenlauben werden gern auch Alkoholika oder andere Lebensmittel gestohlen. Was die Täter mitnahmen, die am Wochenende in den stadtbekannten Grillstand vor dem Sonderpostenmarkt am Sehnder Borsigring eindrangen, ist daher mehr als verwunderlich: Sie stahlen laut Polizeiangaben jeweils einen Zehn-Kilo-Eimer mit Mayonnaise und mit Ketchup sowie eine Packung Gummihandschuhe. Wert der Beute: rund 50 Euro.

Nach Angaben aus dem Lehrter Kommissariat ereignete sich die Tat zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und dem Montagvormittag. Die Einbrecher rissen dabei die hölzerne Rückwand des Grillstands aus der Verankerung und gelangten so ins Innere der Imbissbude.

Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben, bittet die Polizei darum, unter Telefon (05132) 8270 anzurufen.

Von Achim Gückel