Sehnde

Für Hausarzt Hans-Jürgen Sommer ist eines ganz klar: „Die Impfung ist das wichtigste Instrument gegen Corona.“ Damit die Impfungen so schnell wie möglich vonstatten gehen, ist Sommer, der in einer Gemeinschaftspraxis in Sehnde arbeitet, schon vor Weihnachten dem Aufruf der Kassenärztlichen Vereinigung gefolgt und hat sich freiwillig als Impfarzt gemeldet.

Seit dem 12. Januar ist er jetzt in wechselnden mobilen Impfteams in Pflegeheimen im Einsatz. Auch bei den jetzt beginnenden Immunisierungen im Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände wird er dabei sein. Fünfmal ist Sommer schon mit seinem vierköpfigen Team aus Rettungssanitätern oder medizinischen Fachkräften ausgerückt. Viermal in Altenheime in Hannover, einmal nach Burgdorf. Fast genauso oft wurde der geplante Imfpdienst aber auch kurzfristig wieder abgesagt. Und zwar immer dann, wenn gerade nicht genug Impfstoff vorrätig war. „Das ist schon sehr unbefriedigend und ärgerlich“, sagt Sommer.

Anzeige

Lesen Sie auch: Impfauftakt im Nieschlag-Haus:Die erste Spritze bekommt eine 102-Jährige

Mitarbeiter im Pflegeheim erscheinen nicht zur Impfung

Er geht davon aus, dass das Lieferchaos und die damit verbundenen Probleme nicht so schnell in den Griff zu bekomme sind. „Damit müssen wir bestimmt noch zwei Monate weiterleben“, meint Sommer, der auch an den Wochenenden Impfdienst hat und seine Einsätze mit den Abläufen in seiner hausärztlichen Praxisgemeinschaft abstimmen muss. Ganz besonders ärgert es ihn deshalb, wenn an den Impftagen Pflegeheimmitarbeiter zu ihrer eigenen Impfung nicht erscheinen, weil sie es sich zwischenzeitlich anders überlegt haben. Das bringe die Abläufe vor Ort durcheinander. „Einmal gab es Absagen von gleich 30 Beschäftigten“, berichtet Sommer.

Bisher gab es keine Komplikationen

Ansonsten hat der Sehnder als Impfarzt aber vor allem positive Erfahrungen gemacht. Besonders lobt er dabei die Heime. „Die haben meistens super vorgearbeitet und stellen sogar noch Personal ab, das uns bei den Impfungen zuarbeitet“, sagt der Hausarzt. Im günstigsten Fall würden die Patienten bei der Impfung dann einzelne Stationen wie am Fließband durchlaufen: Nach der Registrierung und dem Gespräch vorab geht es zur eigentlichen Impfung und nach der anschließenden Beobachtung zur Abmeldung.

Sommer selbst ist bei den mobilen Impfungen für die Aufklärungsgespräche und die Betreuung bei möglichen Komplikationen zuständig. Dazu sei es bisher aber nicht gekommen. „Nur einmal mussten wir bei einem Heimmitarbeiter zur Kreislaufstabilisierung die Beine hochlegen“, sagt Sommer.

Im Impfgespräch geht es um mögliche Nebenwirkungen

Zweimal hat er Impfkandidaten jedoch von der Impfung zurückgestellt, unter anderem weil es in der Vorgeschichte schwere allergische Reaktionen auf andere Impfungen gegeben hatte. „Aber mittlerweile gibt es ansonsten so gut wie keinen Grund mehr, der gegen die Immunisierung spricht“, betont der Mediziner.

Lesen Sie auch: Forderung aus Lehrte: „Hausärzte müssen früher geimpft werden!“

In den Impfgesprächen wird er vor allem nach möglichen Nebenwirkungen gefragt. Die Menschen wollten zudem wissen, wann der Impfschutz eintritt, ob sie auch bei einer Penicillin-Allergie geimpft werden dürfen oder wenn sie Blutverdünner einnehmen. Sommer prüft zudem, ob eine rechtliche einwandfreie Impfeinwilligung vorliegt und ob bei Demenzpatienten die entsprechenden Unterschriften von Angehörigen oder Betreuern vorhanden sind.

Impfdienst dauert bis zu zehn Stunden

Zu den Impfterminen rückt das mobile Team in den Heimen mit mehreren QR-Scannern für die Registrierung, Kühlboxen voller Impfstoff, Notfallausrüstung wie Defibrillator und Sauerstoffflasche sowie einer ganzen Kiste voller Spritzen und Tupfer an. Der Impfdienst startet um 8 Uhr und dauert um die zehn Stunden. „In dieser Zeit schaffen wir zwischen 120 und 180 Impfungen“, erklärt Sommer.

Von Katja Eggers