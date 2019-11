Sehnde

„Gewalt kommt nicht in die Tüte“: So lautet die Aktion, mit der die Sehnder Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen will. Dabei werden mehr als 20.000 Papiertüten mit dem entsprechenden Aufdruck des Mottos der Kampagne in Sehnde verteilt.

Die Aktion läuft im gesamten Ostkreis Hannover. Bis zum 25. November sollen in Sehnde, Lehrte, Burgdorf und Uetze insgesamt 100.000 Tüten in Bäckereien, Fleischereien, Hofläden, Supermärkten, Kiosken und anderen Verkaufsstellen für Back- und Fleischwaren ausliegen und ausgegeben werden.

Geschäftsinhaber unterstützen Aktion

Die Inhaber der Geschäfte unterstützen damit die Aktion der Gleichstellungsbeauftragten und der jeweiligen Präventionsräte. Auf die Tüten gedruckt sind die Telefonnummern von Beratungsstellen, an die sich Frauen wenden können, wenn sie Gewalt erleben. Insbesondere Nachbarn und Freunde sollen sich angesprochen fühlen. „Sie sollen sich trauen hinzuschauen und zu helfen, damit die Frauen und deren Kinder einen Weg aus der Gewalt finden können“, erklärt Petra Pape, Gleichstellungsbeauftragte in Burgdorf.

Der 25. November sei der von den Vereinten Nationen anerkannte internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, betont Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf. Dies sei „ein Gedenktag, den wir jährlich nutzen, auch um auf die Gewalt in Familien aufmerksam zu machen und über Hilfsangebote zu informieren“.

Beratung startet im nächsten Jahr

Die Fälle von häuslicher Gewalt, die bei der Polizei erfasst würden, seien differenziert zu sehen, sagt Glandorf. Es gäbe eine hohe Dunkelziffer. Messbar sei, dass der Bedarf an Beratung in der AWO-Frauenberatungsstelle stetig steige. Das hat nun auch die Räte der vier Kommunen im Ostkreis Hannover überzeugt. Sie hatten erst im Juni die Erweiterung der entsprechenden Beratungsstelle beschlossen. Ab nächstem Jahr kann damit nun auch Beratung direkt vor Ort in den einzelnen Kommunen angeboten werden.

Ausstellung im Rathaus informiert über Frauenrechte

In Sehnde wird vom 25. November bis zum 3. Dezember im Foyer des Rathauses an der Nordstraße eine Ausstellung zu dem Thema gezeigt. Die Ausstellung informiert über die Frauenrechtskonvention und über gleichstellungspolitische Themen, die auch auf kommunaler Ebene von Bedeutung sind. Ein Schwerpunktthema ist häusliche Gewalt.

Lesen Sie auch

Von Patricia Oswald-Kipper