Sehnde

In den vergangenen zwölf Monaten war in Sehnde einiges los. Es gab viele spannende Themen, die die Menschen bewegt haben. Ein Rückblick auf 2019:

Zukunft der Kita Ladeholz ist ungewiss

„Das ist eine Ausnahmesituation“: So erklärte Stadtsprecherin Ines Raulff die Schließung der Kindertagesstätte Ladeholzstraße im Oktober. Bei einer Routineprüfung war ein Riss in der Dachkonstruktion festgestellt und die Kita sofort geräumt worden. Für die Stadt ist das ein Desaster. Rund 130 Jungen und Mädchen mussten in anderen Kindertagesstätten untergebracht werden. Eine Übergangskita in Containern entsteht nun an der Breiten Straße. Die Politiker müssen 2020 entscheiden, ob die Kita Ladeholzstraße saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden soll.

Die Kita Ladeholzstraße ist zurzeit gesperrt. Quelle: Archiv (Katerina Jarolim-Vormeier)

Kruse gewinnt Wahl

Olaf Kruse hatte es im Mai bei der Bürgermeisterwahl in Sehnde geschafft: Als einziger SPD-Wahlsieger in der Region eroberte er das Sehnder Rathaus und ist seit 1. November neues Stadtoberhaupt. Der 57-Jährige hat die Nachfolge von seinem langjährigen Amtsvorgänger Carl Jürgen Lehrke ( CDU) übernommen. Kruse muss jetzt das Rekorddefizit von 6,5 Millionen Euro in den Griff bekommen.

Olaf Kruse (SPD, rechts) hat das Amt von seinem Vorgänger Carl Jürgen Lehrke (CDU) übernommen. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Schüler protestieren

Eine „Schule ohne Gesicht“: Mit diesem Spruch über dem Eingang hatten Schüler der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde im Sommer ihrer Wut Ausdruck verliehen, nachdem alle 19 Schul-AGs gestrichen worden waren. Nach Protesten auch von Eltern und aus der Politik senkte die Landesschulbehörde die Höhe der Lehrerabordnungen. Inzwischen laufen wieder fast alle AGs.

„Schule ohne Gesicht“: Der stille Protest am Eingang der KGS vor den Sommerferien sagte alles über die Wut und Enttäuschung der Schülerschaft aus. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Zitat des Jahres

„Es war mir eine Ehre“, sagt Carl Jürgen Lehrke, Sehndes Ex-Bürgermeister bei seinem Abschied.

Richtfest für die neue Akutklinik

Der Rohbau für die neue Akutklinik steht bereits, 2021 soll Eröffnung sein. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Die neue Akutklinik des Klinikum Wahrendorff ist zurzeit das größte Bauprojekt in Sehnde. Vor wenigen Wochen wurde Richtfest für den 70 Millionen Euro teuren Psychiatrie-Neubau gefeiert. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Eröffnung soll 2021 sein.

Die Zahl des Jahres: 6,5 Millionen Euro

6,5 Millionen Euro beträgt das Defizit der Stadt Sehnde im nächsten Jahr – ein Negativrekord. Zudem steigen die Schulden bis Ende 2020 auf 23 Millionen Euro, damit ist jeder Sehnder statistisch gesehen mit 476 Euro verschuldet.

Turnhallen werden teurer als geplant

Am Trendelkamp in Sehnde sollen im nächsten Jahr zwei neue Turnhallen entstehen. Quelle: Archiv (Oliver Kühn)

Der Neubau von zwei Turnhallen am Trendelkamp wird die Sehnder weiter beschäftigen. Der Haushaltsansatz wurde jetzt wegen der steigenden Baukosten um 3 Millionen Euro auf 18 Millionen Euro erhöht. Baubeginn soll 2020 sein.

Die Stadt Sehnde wächst wieder

Sehnde wächst weiter: Das neueste Baugebiet heißt Masch-Höfe. Auf einer 9200 Quadratmeter großen Fläche entstehen 76 barrierefreie Mietwohnungen. Ein weiteres Baugebiet kommt in Rethmar. Die Vermarktung beginnt im Frühjahr 2020.

Bürger protestieren gegen Verbrennung

Das Zementwerk in Höver möchte im nächsten Jahr Industrieabfälle verbrennen. Quelle: (Archiv) Katja Eggers

Die geplante Verbrennung von Industrieabfällen mit dem Brennstoff Renotherm im Zementwerk Höver hat viel Protest ausgelöst. Die Renotherm-Gegner gründeten den Verein Bürgerforum und Sicherheit, er hat nun mehr als 100 Unterstützer.

Die Menschen des Jahres

Michael Meyen ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Quelle: Patricia Oswald-Kipper (Archiv)

Michael Meyen vom DRK Sehnde wird im Mai für sein 45-jähriges Ehrenamt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Meyen hat etwa die DRK-Schnelleingreiftruppe für Großeinsätze gegründet.

Melanie Clarck-Czerner fährt seit zehn Jahren Dragracing, sogenannte Beschleunigungsrennen. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Melanie Clarck-Czerner hat Benzin im Blut. Die 49-jährige Kosmetikerin fährt Beschleunigungsrennen, Dragracing genannt – und ist dort eine Queen: Sie ist zweifache Europameisterin in der Straßenklasse.

Brigitte Thomas ist seit mehr als 25 Jahren ehrenamtlich im Sozialverband Deutschland (SoVD) tätig. Im November erhält die 76-Jährige vom Bundesverband als eine von nur drei Frauen die Ehrenmedaille für ihr Engagement.

Brigitte Thomas (rechts) zeigt ihre Ehrenmedaille und die dazugehörige Urkunde. Auch Edith Grundstedt hat die Ehrenmedaille erhalten. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Von Oliver Kühn und Patricia Oswald-Kipper