Hannover

Ein wenig ist alles noch im Bau: Der Flur ist noch nicht in Arbeit, im Bad röhrt eine Maschine vor sich hin, die den Raum trocknen soll. Aber das Wohnzimmer ist schon fertig. Im Mai ist die Filmemacherin Juliane Block mit ihrer Familie in das Haus in Sehnde gezogen. Das Bad musste sowieso renoviert werden. „Da haben wir gedacht, wir machen gleich alles.“

Bis in das Haus war es ein langer Weg: Block machte eine Ausbildung zur Bauzeichnerin, studierte dann Industriedesign in Braunschweig, bis sie bei einem Diplomprojekt eines Kommilitonen – ein Zombiefilm – den Film für sich entdeckte. „Die eine Hälfte der Professoren wollte uns eine Eins geben, die andere Hälfte durchfallen lassen“, erzählt sie.

„Ich stehe auf Sachen, die eigenartig sind.“

Von da aus ging es sieben Jahre lang von Hongkong bis Jakarta durch Asien. „Ich dachte: Alle, die Film machen, gehen nach Nordamerika. Also gehe ich in die andere Richtung.“ Dort führte sie Regie bei ihrem ersten Kurzfilm: „Unsecured Loan“. Im Anschluss ging es dann nach Berlin – und wieder zurück in die Region. Eines blieb: „Ich wollte immer Geschichten erzählen und sie so aufbereiten, dass andere teilhaben können“, sagt sie.

Aber eben auch: eigenartige Filme. „Ich habe von meiner Mutter immer Make-Up geklaut und Monster gemacht anstelle von schön“, sagt Block. Ihre Filme erzählen oft von den dunklen Seiten ihrer Protagonisten. „Ich wehre mich immer ein bisschen gegen Horror. Aber ich stehe immer noch auf Sachen, die eigenartig sind.“

„Die meisten Männer gehen da raus“

Der Film „Kinks“, ebenfalls auf der Asientour entstanden, ist eine Mockumentary über eine Reality-Show und zwei Schwestern, von denen die eine Zensorin und die andere die Regisseurin der Reality-Show ist. „3 Lives“ erzählt die Geschichte einer Frau, die nach einem Kidnapping auf ihren Vergewaltiger trifft. In „8 Remains“, der nun auf Netflix zu sehen ist, reist eine Frau im Augenblick ihrer Ermordung zu wichtigen Ereignissen ihres Lebens zurück und versucht, diese zu ändern.

Der Trailer

Gerade „3 Lives“ sei ihr persönlich wichtig, erzählt Block. Das sei für sie auch Traumabewältigung gewesen, sagt sie. Am Ende des Filmes wird eine Texttafel eingeblendet. „Da steht dann, dass 94 Prozent der Frauen, die an diesem Film beteiligt waren, sexuelle Gewalt erfahren haben“, sagt Block. „Die meisten Männer gehen da raus und fühlen sich da nicht so richtig gut. Frauen ab 30 sind da teilweise heulend raus und haben sich bedankt, weil sie das Gefühl hatten, eine Stimme zu haben. „Das ist mir ein Anliegen, das weiter zu pushen, auch bei Kinderfilmen.“

Block ist hauptsächlich in Großbritannien bekannt. In Deutschland konnte sie, trotz einiger Preise auf internationalen Filmfestivals, bis jetzt noch nicht so gut Fuß fassen. „Hier führt der Weg normalerweise über eine Filmschule, und man bekommt dann die Möglichkeit zu einem größeren Gig, der im besten Fall in einen ,Tatort’ mündet. Oder in eine Netflix-Serie. Aber als ich nach Asien gegangen bin, hatte ich auch gar keinen Bock, in der deutschen Filmlandschaft mitzumischen.“ Die Filme, die in Deutschland produziert und gefördert wurden, hätten ihr schlicht nicht gefallen. Das aber habe sich in den letzten Jahren „substanziell geändert.“

Von Jan Fischer