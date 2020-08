Kitas in Sehnde: Nach Corona-Lockdown startet jetzt wieder der Regelbetrieb

Sehnde

In Sehndes Kindertagesstätten beginnt ab Dienstag wieder der Regelbetrieb – aber mit dem Zusatz „in Zeiten von Corona“, wie es das Kultusministerium bezeichnet. Sehndes Fachdienstleiterin Katharina Strauß nennt es „die neue Normalität“. Dieser neue Regelbetrieb bedeute, dass alle Kinder ein Betreuungsangebot in der Kindertageseinrichtung bekommen, mit der die Familien einen Betreuungsvertrag haben. „Der Betreuungsumfang entspricht grundsätzlich dem der Regelbetreuung vor der Ausbreitung des Coronavirus“, sagt Strauß. Es könne jedoch aufgrund von Personalausfällen, die nicht kompensiert werden könnten, im konkreten Einzelfall zu Abweichungen kommen. Das gilt etwa für ältere Erzieherinnen, die zur Risikogruppe gehören.

Auch das Gebot der strikten Trennung der Gruppen innerhalb des Gebäudes und auf dem Außengelände hat das Ministerium aufgehoben. „Dies ermöglicht uns, nach der Schließzeit die Sonderöffnungszeiten wieder im vollen Umfang anbieten zu können“, sagt Strauß. Deshalb sind ab diesem Monat auch wieder die vollen Kitagebühren fällig. Die Stadt hatte sie Eltern wegen der Schließungen von April bis Juli erlassen. „Da haben wir als Familienstadt familienfreundlich gehandelt“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD). Selbst für die Notbetreuung von April bis Juni habe die Stadt keine Gebühren erhoben, und das Essengeld sei ebenfalls erst ab Juni wieder berechnet worden: „Damit waren wir ein der wenigen Kommunen in der Region.“

Eltern müssen Masken tragen

Auch die Eingewöhnung von neuen Kindern ist jetzt wieder grundsätzlich erlaubt. Die Kinder dürfen dabei von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, der aber in jedem Fall eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Auch die bekannte Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern zwischen Eltern und Erziehern gilt weiterhin. Zudem sollen Eltern das Bringen und Abholen ihres Nachwuchses möglichst kurz halten. Über die genauen Regelungen und Hygienevorschriften, die jetzt in ihrer jeweiligen Kita gelten, werden die Eltern am ersten Betreuungstag vor Ort informiert.

Nur leichter Schnupfen erlaubt

Die Eltern sind nun verantwortlich dafür, dass ein Kind fieberfrei zur Einrichtung geht und in den vergangenen 14 Tagen keine Kontakte zu Menschen hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden – das dürfte eingeübt sein, denn dies galt auch schon beim eingeschränkten Betrieb der vergangenen Wochen. Bei einem „banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens“ könne die Kita weiter besucht werden. Dazu gehören etwa nur Schnupfen oder leichter Husten, aber auch nicht ansteckende Vorerkrankungen wie zum Beispiel Heuschnupfen oder eine Pollenallergie.

Bei Infekten mit einem „ausgeprägten Krankheitswert“ wie Husten, Halsschmerzen und erhöhter Temperatur müssen Eltern dagegen die Genesung ihrer Kinder abwarten. Sind diese 48 Stunden symptomfrei, dürfen sie die Kita wieder ohne weitere Auflagen besuchen, also ohne ärztliches Attest und ohne Corona-Test. Aber auch hier gilt: Es darf kein Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall bekannt sein.

Drei Szenarien bis zum Lockdown Alle hoffen auf die neue Normalität: Doch sollte das Infektionsgeschehen eine erneute Einschränkung des Regelbetriebs erforderlich machen, hat das Kultusministerium drei Szenarien entwickelt, die nach jeweiliger Einschätzung der Lage vor Ort individuell in Kraft treten können. Das Szenario A beinhaltet dabei den jetzt zum 1. August in Kraft getretenen Regelbetrieb „in Zeiten von Corona“. Das Szenario B bedeutet einen eingeschränkten Betrieb mit allen Maßnahmen, wie er vor dem 1. August, also vor der Schließzeit in den städtischen Einrichtungen umgesetzt wurde, etwa mit dem Wegfall von Sonderöffnungszeiten. Das Szenario C steht für einen erneuten Lockdown – dann gäbe es nur noch eine Notbetreuung, auf die die meisten Eltern aber keinen Anspruch haben. Erhöhen sich Infektionszahlen landesweit, kann das Sozialministerium eine Verschärfung per Corona-Verordnung festlegen. Handelt es dagegen um einen regionalen Anstieg, kann das örtliche Gesundheitsamt einen Wechsel zwischen den Szenarien anordnen, im Falle Sehndes die Region Hannover.

Bei einer schwereren Symptomatik müssen die Kinder einen Arzt aufsuchen. Dazu gehören zum Beispiel Fieber ab 38,5 Grad Celsius oder ein akuter und unerwartet aufgetretener Infekt insbesondere der Atemwege, der das Wohlbefinden deutlich beeinträchtigt, mit anhaltend starkem Husten einhergeht und nicht durch eine Vorerkrankung erklärbar ist. „Dann wird entscheiden, ob eine Testung auf Corona durchgeführt wird und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Besuch der Kindertageseinrichtung zu beachten sind“, sagt Strauß. Sie appelliert an die Mithilfe der Eltern: „Damit der neue Regelbetrieb gut gelingt und nicht zu Lasten des Infektionsgeschehens geht, sind wir auf ihre Mitwirkung und Unterstützung angewiesen.“

