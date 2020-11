In der Kommunalpolitik ist es eigentlich nicht üblich, sich mit grobem Klotz und grobem Keil gegenseitig zu bekämpfen. Gerade in kleineren Kommunen werden viele Beschlüsse einstimmig gefasst, und man will nach der Sitzung auch noch gemeinsam ein Bier trinken können – jedenfalls außerhalb von Corona-Zeiten.

In Sehnde laufen CDU und FDP gerade Gefahr, diese Art des gesitteten Umgangs miteinander zu untergraben. Dem Bürgermeister, einem durch langjähriges politisches Wirken ausgewiesenen Demokraten, zu unterstellen, er wolle aus den Sehndern ein Volk von Denunzianten machen, ist nicht nur grotesk, sondern unanständig. Ist den Urhebern der Vorwürfe eigentlich klar, was das Wort „denunzieren“ bedeutet? Wenn ja, müssen sie sich fragen lassen, wie sie diese menschlich verletzende Attacke mit einer christlichen beziehungsweise liberalen Grundhaltung in Einklang bringen wollen.

Anzeige

Die Sehnder Kommunalpolitiker aller Parteien sollten zusehen, dass sie auch im aufziehenden Wahlkampf die Sitten nicht völlig verkommen lassen. Sonst gibt es auch nach überstandener Pandemie kein gemeinsames Bier mehr.

Von Thomas Böger