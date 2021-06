Rethmar/Wehmingen/Bolzum

Bündnis 90/Die Grünen sind bundesweit im Aufwind – und davon scheint auch die Sehnder Partei zu profitieren: Erstmals haben sie, wie schon in Ilten, für die Kommunalwahl im September Kandidaten für die Ortsräte Rethmar und Wehmingen gefunden. „Das ist eine sehr schöne Entwicklung“, freut sich Partei- und Ratsfraktionschef Günter Pöser. „Wir stehen dann in den sechs Ortsräten Sehnde, Evern-Haimar-Dolgen, Rethmar, Wehmingen, Bolzum und Ilten zur Wahl.“

Die Grünen verstehen die Bereitschaft der Kandidaten, für die Ortsräte zu kandidieren, auch als deutliches Zeichen, sich noch stärker um die Belange des Klimaschutzes vor Ort zu kümmern. „Gleichzeitig können wir mit der Präsenz vor Ort auch unsere Position im Stadtrat stärken“, verdeutlicht Pöser. In Ilten ist der 47-jährige Polizeibeamte Sandy Steve Choitz sogar der erste grüne Ortsbürgermeisterkandidat.

Energiewende lokal unterstützen

Für den Ortsrat Rethmar tritt erstmals Karl-Heinz Reinsch an, der auch auf der Liste des Wahlbereiches 1 für den Rat der Stadt kandidiert. „Der Klimawandel macht mir große Sorgen, darum möchte ich die Energiewende auf kommunaler Ebene unterstützen“, sagt der 67-jährige. Der ehemalige Werkmeister der Deutschen Bahn ist im Kirchenvorstand Rethmar und im Vorstand des Fördervereins Kirche vor Ort aktiv und engagiert sich zudem in der Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe. Im Dorf selbst möchte er den Dorfmittelpunkt an der Kirche gern zu einem Treffpunkt für die Rethmarer machen.

Orte der Begegnung schaffen

In Wehmingen tritt Gustav Heineke ebenfalls erstmals für die Grünen an. Der 68-jährige Lehrer im Ruhestand kandidiert zusätzlich auf der Liste des Wahlbereichs 2 für den Rat und die Regionsversammlung. Er engagiert sich ehrenamtlich im Repair-Café des Klimazentrums Sehnde in Bolzum und als Beisitzer im Flüchtlingshilfeverein Sehnde. Die aktuelle Pandemie und die fortschreitende Klimakrise offenbarten, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr sei. „Das demokratische Miteinander muss deshalb gerade auch auf kommunaler Ebene gelebt werden“, sagt Heineke. Deshalb müssten Orte der Begegnung wie das Familienzentrum in Sehnde, ein (Kultur-) und Sozialzentrum in Rethmar oder das Klimazentrum Sehnde in Bolzum geschaffen werden.

Landwirtschaft im Fokus

Für den Ortsrat Bolzum tritt erneut Karl Friehs an, der auch auf der Liste des Wahlbereichs 2 für den Rat der Stadt kandidiert. Dem 65-jährigen Hochschullehrer liegt nach eigenen Angaben besonders die Landwirtschaft am Herzen. „In der Landwirtschaft fokussieren sich die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, technisch, ökologisch und sozial“, sagt er. Bäuerinnen und Bauern sorgten nicht nur für die Ernährung, sondern auch für die Erhaltung der Kulturlandschaften, und seien ein wichtiger Faktor beim Klimaschutz. Dabei würden sie jedoch von den großen industriellen Agrarbetrieben bedroht und immer öfter zur Aufgabe gezwungen.

Von Oliver Kühn