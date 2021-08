Sehnde

Das Neubaugebiet Masch-Höfe läuft langsam voll, in Rethmar-West sind die Erschließungsarbeiten in vollem Gang, für das Südtorfeld wurden jetzt Pläne präsentiert, dazu kommt das neue Gewerbegebiet Sehnde-Ost: Wie viele Neubau- und Gewerbegebiete kann die Infrastruktur der Stadt verkraften?

Edgar Bäkermann. Quelle: privat

„Die SPD steht weiter für moderates Wachstum in den Ortsteilen. Die Infrastruktur wird kontinuierlich verbessert und ausgebaut. So sind die Kitas in Rethmar-West und an der Maschwiese in der Vergabe, im Bereich Südtorfeld soll eine weitere Kita als Ersatz für die Ladeholzstraße gebaut werden. Die Miet- und Betreiberverträge für das Familienzentrum sind in der Beschlussfassung. Wir werden als SPD aber auch dafür sorgen, dass bestehende Einrichtungen bedarfsgerecht saniert oder unter Klimaschutzaspekten ausgebaut werden.“

Edgar Bäkermann, SPD

Ralf Marotzke. Quelle: privat

„Sehnde war und ist attraktiv für Bauwillige. Das Wachstum muss durch Ausweisung von ortsverträglichen neuen Baugebieten über Innenverdichtung und Nachnutzung brachliegender Flächen erfolgen. Wir orientieren uns an den Ergebnissen der Pestel-Studie, die den Rahmen für das Wachstum unter Berücksichtigung der Infrastruktur bildet. Neue Bürger*innen helfen auch unseren Vereinen, Verbänden und Organisationen und stützen Handel, Handwerk und Wirtschaft.“

Ralf Marotzke, CDU

Sandy Steve Choitz. Quelle: privat

„Die Infrastruktur in Sehnde, wie Kinderbetreuung, Schulen, Wasser, Abwasser, Einkaufsmöglichkeiten etc. scheinen zu reichen. Unser Problem ist, dass wir unbedingt den Flächenverbrauch deutlich reduzieren müssen. Mit den ausgewiesenen und in Planung befindlichen Flächen haben wir Projekte für die nächsten Jahre. Wir müssen dann Wege der Entsiegelung finden und wie wir mit Nachverdichtung weiteren Abbau von Ackerflächen verhindern können.“

Sandy Steve Choitz, Bündnis 90/Die Grünen

Manfred Lill. Quelle: privat

„Wir fordern ein angemessenes Wachstum an Bevölkerung und Arbeitsplätzen, in allen Ortsteilen. Die Infrastruktur wie Schulen und Kitas muss mithalten. Eine Erweiterung der Infrastruktur gibt der Haushalt nicht her. Wir sollten uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir bezahlbare Wohnungen für Menschen schaffen, die aus ihrem Eigenheim ausziehen, aber in Sehnde bleiben wollen. Dadurch würden Häuser für Familien frei. Diese könnten nachziehen, ohne gleich neu zu bauen und die Landschaft weiter zu zersiedeln.“

Manfred Lill, FDP

Wolfgang Ostermeyer. Quelle: privat

„Wir sind für eine moderate Planung von Baugebieten und wollen dabei auch etwas für die Entwicklung der kleineren Orte zu tun. Dazu gehört auch die Schaffung von Arbeitsplätzen durch passende Gewerbeansiedlungen. Kritisch sehen wir die aktuell forcierte Ballung und Umsetzung von Baugebieten. Das Baugebiet Rethmar-West sollte ursprünglich im Gleichschritt mit der Auslastung der Infrastruktur entwickelt werden, nun aber steht ein Kita-Neubau für 4 Millionen Euro an.“

Wolfgang Ostermeyer, AfD

Fritz Wilke. Quelle: privat

„Es ist unstreitig, dass Sehnde eine moderate Stadtentwicklung auch inclusive Gewerbegebiet für kleinere Gewerbebetriebe braucht. Das macht uns zukunftsfest. Laut Verkehrsentwicklungsplan verkraften wir das auch. Allerdings sollten es nicht wieder nur Baugebiete mit Einfamilienhäusern sein. Mehrgeschossiger Wohnungsbau verbraucht viel weniger Fläche und ist somit auch ökologisch viel sinnvoller, außerdem müssen dringend Sozialwohnungen geschaffen werden.“

Fritz Wilke, Die Linke

Von Nina Andresen