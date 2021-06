Ilten

Die Grünen wollen den bundesweiten Höhenflug auch in Sehnde nutzen: Erstmals stellt sich die Partei in Sehndes mit rund 5000 Einwohnern größter Ortschaft Ilten zur Wahl. Sandy Steve Choitz ist nun der erste grüne Ortsbürgermeisterkandidat im Ort. „Für uns ist es ein besonderes Ereignis, dass wir in Ilten einen Kandidaten gefunden haben, der gerne auch mehr Verantwortung übernehmen will“, sagt Sehndes Partei- und Ratsfraktionschef Günter Pöser. Mit ihm kandidieren Anne-Cécile Blanc, Antje Reiser und Jessica To für den Ortsrat Ilten. 

Kampfansage an CDU und SPD

Choitz ist von Beruf Polizeibeamter, verheiratet und hat zwei sieben und elf Jahre alte Kinder. Der 47-Jährige ist gut vernetzt, engagiert sich in der Feuerwehr und als Elternvertreter in der Wilhelm-Raabe-Grundschule in Ilten und der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Sehnde. Mitstreiterin Blanc war die erste Vorsitzende des Vereins Flüchtlingshilfe Sehnde, Reiser und To sind bislang politisch noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten.

Gleiches gilt auch für Choitz, der aber hinter den Kulissen bereits Erfahrung in der Kommunalpolitik gesammelt hat – als Mitgliederbeauftragter des CDU-Stadtverbandes. Im vergangenen Frühjahr ist er aus der Partei ausgetreten. „Meine persönlichen Vorstellungen haben sich nicht mehr mit den Zielen der Partei gedeckt, beim Thema Umweltschutz etwa hat sich die CDU zu langsam entwickelt“, sagt er.

Grüne fordern Jugendraum

Im Herbst habe er dann aber gemerkt, das ihm die Kommunalpolitik nach wie vor Spaß mache. Daraufhin sei er bei den Grünen eingetreten. „Wir werden in die Parteienlandschaft, die bisher weitestgehend von den beiden großen Parteien in Ilten dominiert wird, neuen Schwung bringen“, meint Choitz. Aktuell haben SPD und CDU im elfköpfigen Ortsrat jeweils fünf Sitze, Zünglein an der Waage ist der parteilose stellvertretende Ortsbürgermeister.

Als Ziele hat sich der gebürtige Lehrter etwa gesetzt, die Dorfgemeinschaft aus Alteingesessenen und Neubürgern zusammen mit Vereinen und Gewerbetreibenden zu stärken. Ein Schwerpunkt seien mehr Angebote für Kinder und Jugendliche. „Wir wünschen uns einen Jugendraum und die Erweiterung der Skateranlage“, sagt Choitz. Zudem sollten Eltern über die künftige Schulform der Grundschule Ilten ein Mitspracherecht bekommen. „Durch den Neubau der Grundschule sollen hier Fakten geschaffen werden, ohne dass die betroffenen Eltern dazu gehört werden“, kritisiert der Ortsbürgermeisterkandidat.

Verkehr soll auf Hindenburgstraße verlagert werden

Darüber hinaus wollen die Grünen den Durchgangsverkehr durch die Wohngebiete auf die Hindenburgstraße verlagern. „Senioren, Familien mit kleinen Kindern und körperlich eingeschränkte Personen müssen sich barrierefrei durch Ilten bewegen können“, meint Choitz. Ebenfalls auf der Wunschliste stehen Ladesäulen für Elektroautos, und in künftigen Neubaugebieten müssten der soziale Wohnungsbau eine größere Rolle spielen sowie der Umwelt- und Naturschutz verbindlich geregelt werden.

Von Oliver Kühn