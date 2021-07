Müllingen/Wirringen

Nun stehen auch die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für den Ortsrat Müllingen-Wirringen fest. Die Sozialdemokraten wollen mit dem langjährigen Ortsbürgermeister Karl-Heinz Grun an der Spitze in den Wahlkampf ziehen, der sich auch die nächsten fünf Jahre um die Geschicke des Doppeldorfs kümmern will. Die weiteren Bewerber um ein Mandat sind Michael Hitzmann, Vorsitzender der SPD Abteilung Sehnde-Süd, sowie Ralph Spannknebel, Jörg Langenbartels, Julia Grun und Frank Donatz. Derzeit haben die Sozialdemokraten vier Sitze in dem siebenköpfigen Gremium, die CDU drei.

Ladestationen für E-Bikes und WLAN

Auch inhaltlich hat sich die SPD bereits positioniert – und dabei auch die freizeitorientierte und touristische Infrastruktur in den Blick genommen. So sollen beispielsweise beide Ortsteile künftig an geeigneten Stellen mit Ladestationen für E-Bikes und mit WLAN ausgestattet werden. Schließlich lägen Müllingen und Wirringen am sogenannten Grünen Ring der Region Hannover, sagt Grun: „Die Ausflügler sollen bei uns mal Pause machen und sich erfrischen können, zum Beispiel auch bei unserer örtlichen Gastronomie.“

Ziel: Tempo 30 in beiden Dörfern

Ein weiteres wichtiges Thema für die SPD ist die Forderung nach durchgehendem Tempo 30 in beiden Dörfern. Dafür kämpfen der Ortsbürgermeister und der Ortsrat schon lange, denn durch Müllingen etwa zieht sich die Kreisstraße 147, weshalb der Ort wegen seiner Nähe zur A 7 nicht nur unter dem Schwerlastverkehr ächzt – viele Autos würden auch mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Dorf fahren, heißt es immer wieder.

Doch eine kurzfristige Lösung dürfte so schnell nicht in Sicht kommen. Denn Anfang des Jahres hatte das Landesverkehrsministerium angekündigt, das Modellprojekt „Tempo 30 auf innerörtlichen Kreisstraßen“ der Region Hannover auf den Prüfstand stellen zu wollen. Die Stadt hatte dafür neben Müllingen auch die Ortsdurchfahrten in Wassel und Höver angemeldet.

Das herausragende Ereignis im nächsten Jahr sei die 1000-Jahr-Feier in Wirringen, sagt Grun. Diese wollen die Sozialdemokraten kräftig unterstützen. Der Hildesheimer Bischof Bernward hatte im Jahr 1022 eine Liste mit Besitztümern aufstellen lassen, die er dem von ihm gestifteten Michaeliskloster übergeben hatte. In dieser Urkunde sind mehrere Dörfer aufgeführt, die in den klösterlichen Besitz übergingen – darunter auch Wirringen.

Von Oliver Kühn