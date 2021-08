Sehnde

Das ist ungewöhnlich: In Sehndes mit 5100 Bewohnern zweitgrößter Ortschaft Ilten haben sich die beiden Sportvereine, der MTV und der Schützenverein, zusammengetan und im Vorfeld der Kommunalwahlen alle Kandidatinnen und Kandidaten zu einer Diskussion mit ihren Mitgliedern eingeladen. Zu dem Termin am Sonntag, 15. August, sind aber auch alle anderen interessierten Sehnder willkommen.

Fünf Parteien treten zur Wahl an, und weil Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse nicht wieder kandidiert, wird es auch einen Wechsel an der Spitze des Ortsrats geben. „Weil zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber erstmals für den Iltener Ortsrat kandidieren, wird auch die Zusammenarbeit des Schützenvereins mit den Ortsratsmitgliedern neu zu definieren sein“, sagt Schützenchef Carsten Elges.

Dialog zum Kennenlernen

Die Sportvereine, die Rasen- und/oder Hallensport betreiben oder Sportanlagen auf städtischen Grundstücken nutzen, haben den Dialog gemeinsam organisiert und einen Fragenkatalog ausgearbeitet. Mit den Kandidaten wollen sie über die Anliegen des organisierten Sports in Ilten in den nächsten fünf Jahren reden und die Standpunkte der Kommunalpolitiker kennenlernen, erläutert Elges. Der MTV bietet Rasen- und Hallensport an, der Schützenverein hat eine eigene Sportanlage auf einem Erbpachtgrundstück der Stadt.

Insgesamt acht Fragen haben die Vereine zusammengetragen. Dabei geht es etwa um Hallenschließungen in den Ferien und einen möglichen Kunstrasenplatz in der Kernstadt, der auch für Schulsport genutzt werden könnte, dessen Kosten die Vereine jedoch nicht allein stemmen könnten. „Unterstützen Sie derartige Pläne?“, lautet denn auch die Frage. Zudem bewegt der geplante Abriss der Wilhelm-Raabe-Grundschule die Sportvereine, denn die Aula wird von verschiedenen Sportgruppen des MTV genutzt. „Werden Sie sich dafür einsetzen, erneut eine Aula und nicht nur eine Mensa mitzuplanen?“, wollen sie wissen.

Sportförderung ist auch Thema

Eigeninitiative statt Sportförderung: In diesem Jahr haben die Iltener Schützen über ein Crowdfundingprojekt eine Lichtpunktzielanlage angeschafft. Quelle: Privat (Archiv)

Weitere Fragen betreffen die künftige Entwicklung der Sportförderung. So könne der Schützenverein nicht auf Sportgeräte zurückgreifen, die von der Stadt für den Schulsport angeschafft wurden und dem Verein zur Nutzung überlassen werden sollten. „Sportgeräte müssen also auch auf eigene Kosten beschafft und instand gehalten werden“, sagt Elges. Vor drei Jahren hatte der Verein nicht nur den Kleinkaliberschießstand modernisiert, sondern auch zusätzlich Sportgeräte angeschafft – alles in allem eine Investition von rund 30.000 Euro. Der Zuschuss der Stadt deckte aber nur 6100 Euro ab.

Auch bei der ins Spiel gebrachten möglichen Überbauung des Schützenplatzes für einen Schulneubau wollen die Vereine die Positionen der Kandidaten wissen. Eine weitere Frage ist, wie sie Anreize schaffen wollen, um Ehrenämter nicht nur im Sport attraktiver zu machen. „Beide Vereine leiden darunter, dass immer weniger Iltenerinnen und Iltener bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Elges.

Die Diskussion am Sonntag, 15. August, beginnt um 11.30 Uhr im Außenbereich der Sportanlage des Schützenvereins Ilten, Hugo-Remmert-Straße 18. Das Ende ist für 13 Uhr vorgesehen. Dazu gibt es Getränke und Bratwürste.

Von Oliver Kühn