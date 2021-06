Dolgen/Evern/Haimar

Jetzt hat auch die CDU im Osten Sehndes ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen am 12. September gewählt. Das Team tritt für den Ortsrat Dolgen, Evern und Haimar an und möchte auch aus jedem Ort einen Kandidaten für den Rat der Stadt stellen. „Wir sind sturmfest und erdverwachsen“, sagt Fraktionssprecher und Ortsratsmitglied Holger Gutzeit in Anspielung auf das bekannte Niedersachsenlied. Er wurde neben Jessica Kraus und Andreas Busch für den Ort Haimar nominiert. Für Dolgen gibt es eine ungewöhnliche Konstellation: Dort treten mit Konrad und Markus Haarstrich Vater und Sohn an. Erster ist als langjähriger Ortsbürgermeister sowie Mitglied im Rat und der Regionsversammlung politisch erfahren, der Sohn ist Neuling. Evern wird von Tanja Bösche-Sturm und Nils Wilke-Rampenthal vertreten, der auch stellvertretender Vorsitzender der neuorganisierten Jungen Union Sehnde ist.

Von Oliver Kühn