Für die Spielzeit 2020/2021 hat der Kulturverein Sehnde jetzt das Programm vorgelegt. Von September bis Juni sind insgesamt zehn Veranstaltungen geplant. Den Auftakt bildet am 12. September, 18.30 Uhr, das Schlosskonzert. Im Gartensaal des Schlosses Rethmar spielt das Kammermusikensemble Aline Quartett Werke von Beethoven, Haydn und Purcell.

Für den 24. Oktober ist der Auftritt des Lulu Weiss Ensembles im Bonhoefferhaus geplant. Am 15. November führt eine Theaterfahrt zur Aufführung „Die Schneekönigin“ im Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim. „Die Fledermaus“ steht am 19. Dezember bei einer weiteren Theaterfahrt zum TfN auf dem Programm.

Die Band Juke Joint Bastards, deren Konzert im Mai wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, hat sich für Januar 2021 angekündigt. Sie tritt im Bonhoefferhaus auf. Am 10. April sind dort Washbone & Slide zu hören, und am 8. Mai die Boogie Connection. Eine weitere Theaterfahrt zum TfN ist für den 13. Mai vorgesehen, dann steht das Musiktheater „The Belle of New York – Die Schönste von New York“ auf dem Programm. Am 6. Juni geht es erneut zum TfN, diesmal zum Sinfoniekonzert mit Werken von Brahms, Tschaikowski und Nielson.

Auch die Reihe der traditionellen Neujahrskonzerte des TVE Sehnde wird fortgesetzt. Die beiden Konzerte finden diesmal wegen der aktuellen Sanierungsarbeiten im KGS-Forum nicht im Januar, sondern erst im Mai statt. Nähere Informationen gibt der Kulturverein zeitnah im Internet auf www.kultur-sehn.de bekannt.