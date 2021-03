Hannover/Langenhagen/Sehnde

Am Dienstag, 30. März, hat vor der 13. großen Strafkammer am Landgericht Hannover das Sicherungsverfahren gegen Denis M. begonnen. Der 34-Jährige soll am 26. September vergangenen Jahres seinen Großvater in Langenhagen getötet haben. Ein paar Tage später, am Abend des 30. September, soll er dann seine Mutter in Sehnde unvermittelt angegriffen und schwer verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Tötung und schwere Körperverletzung vor und beantragt die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus. Zu den Tatzeitpunkten soll der Beschuldigte aufgrund einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähig gewesen sein.

Ein vorläufiges psychiatrisches Sachverständigengutachten hatte ergeben, dass von M. eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Zum Auftakt des Sicherungsverfahrens schwieg der gebürtige Göttinger.

Mund und Nase zugehalten

Seinen 85-jährigen Großvater soll M. attackiert haben, als dieser im Bett lag. Nachdem M. ihm Verletzungen im Gesicht, am Hals und im Rippenbereich beigebracht hatte, soll der Angeklagte dem Senioren Mund und Nase zugehalten haben, bis dieser erstickte.

Auch der Angriff auf seine in Sehnde lebende Mutter soll unvermittelt und unter Auswirkungen einer paranoiden Schizophrenie und Alkoholeinfluss geschehen sein. Laut Anklage hatte er die Frau zunächst geschlagen, als sie auf dem Sofa saß. Als sie auf dem Boden lag, soll M. sie getreten, geschlagen und gewürgt haben. Dabei erlitt sie Langzeitschäden. In dem Verfahren tritt sie als Nebenklägerin auf.

Beim nächsten Verfahrenstermin am 14. April beginnt nun die Beweisaufnahme. Dabei sollen unter anderem eine Notfallsanitäterin und ein psychologischer Gutachter befragt werden.

Von Manuel Behrens