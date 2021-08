Lehrte

Wer beerbt bei der Wahl zum neuen Regionspräsidenten am 12. September und einer möglichen Stichwahl zwei Wochen später den bisherigen Amtsinhaber Hauke Jagau (SPD)? Folgt ihm die Christdemokratin Christine Karasch, die Grüne Frauke Patzke oder der Sozialdemokrat Steffen Krach? Wer sich derzeit noch im Unklaren darüber ist, wo er oder sie das Kreuzchen machen soll, hat am Mittwoch, 2. September, in Lehrte eine gute Möglichkeit, das Bewerbungstrio kennenzulernen. Für 18 Uhr hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Lehrte eine Podiumsdiskussion im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße organisiert. Der Eintritt ist frei, wegen Corona ist die Anzahl der Teilnehmenden aber auf 110 begrenzt.

Die Veranstaltung des DGB steht unter dem Motto „Deine Stimme für Arbeit und Gerechtigkeit – Echt gerecht – Deine Wahl – Jede Stimme zählt“. Man wolle sich „konstruktiv in die Debatte im Vorfeld der Wahl“ einmischen und sich „für eine an den Beschäftigten orientierte Kommunalpolitik“ stark machen, schreibt der Kreis- und Ortsverbandsvorsitzende Reinhard Nold in einer Mitteilung. Kommunalpolitik präge das direkte Lebensumfeld. Für die Menschen in den 20 Umlandkommunen der Region Hannover sei es von zentraler Bedeutung, ein lebenswertes und sozial gerechtes Umfeld zum Wohnen, Leben und Arbeiten zu haben.

Rufen zum Wählen und zur Teilnahme an der Podiumsdiskussion im Kurt-Hirschfeld-Forum auf: Die Gewerkschafter Klaus Bittner (von links), Brigitte Müller und Dirk Kühn. Quelle: privat

Nold kündigt für die Podiumsdiskussion ein Fragespiel an ein bekanntes Würfel-Spiel angelehnte Fragespiel an. Man wolle Patzke, Karasch und Krach „spielerisch, aber zugleich ernsthaft zu unterschiedlichen Politikfeldern“ befragen. Dass solle gleichermaßen für Erkenntnis wie für Unterhaltung sorgen.

Moderiert wird die Veranstaltung von der DGB-Regionssekretärin Imke Hennemann-Kreikenbohm. Wer an ihr teilnehmen möchte, muss sich zuvor per Mail an die Adresse DGB-Lehrte@web.de einen Platz reservieren. Wer nicht angemeldet ist, kann nur eingelassen werden, wenn die Höchstzahl von 110 Gästen noch nicht erreicht ist. Zudem wird die Podiumsdiskussion auch im Livestream auf Youtube zu sehen sein.

Von Achim Gückel