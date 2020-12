Rethmar

Laute Techno-Musik in einem Einfamilienhaus in Sehnde-Rethmar hat die Polizei am Wochenende zu einer illegalen Cannabis-Plantage geführt. Nach Angaben der Polizei hatten Bewohner des Ortsteils die Beamten am Sonnabendabend gerufen, weil aus dem Nachbarhaus laute Musik drang. Beim Eintreffen stellten sie fest, dass sich außer dem 42-jährigen Besitzer und seiner Lebensgefährtin weitere Personen im Keller aufhielten.

Polizei beschlagnahmt Drogen

Bei einer Kontrolle entdeckten die Polizisten im Keller des Hauses neben drei weiteren Personen eine mit einem Bewässerungssystem und Wärmelampen versehene Cannabis-Plantage mit 32 Pflanzen.

Bei einer weiteren Durchsuchung wurden 735 Gramm Amphetamin, 22 Gramm Cannabisprodukte sowie 2400 Euro gefunden – vermutlich Geld aus dem Drogenverkauf. Außerdem befand sich laut Polizei in dem Haus typisches Verpackungsmaterial und das Equipment für den Anbau von Cannabis. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und die dazugehörigen Utensilien.

Der 42-jährige Rethmarer und seine Lebensgefährtin sind bei der Polizei bereits bekannt. Bereits vor sechs Wochen hatte die Polizei in dem gleichen Haus nach wochenlangen Ermittlungen eine Drogenplantage ausgehoben. Bei der Durchsuchung im Oktober fanden die Polizeibeamten im Keller eine Plantage mit 181 Cannabispflanzen in einem Kellerraum. Die Pflanzen waren beschlagnahmt und vernichtet worden. Die Ermittler waren bei dem ersten Einsatz bereits auf eine bunte Mischung von Drogen wie Amphetamin, Marihuana, Ecstasy-Tabletten und Dopingmittel gestoßen, die anscheinend für den Handel bestimmt waren. Zudem hatten sie einen hohen vierstelligen Eurobetrag an Bargeld sichergestellt. Dabei handelte es sich vermutlich um Geld aus dem Verkauf, schlussfolgerte die Polizei damals.

Gegen die beiden läuft seitdem ein Verfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und unerlaubter Herstellung einer nicht geringen Menge von Cannabis. Ihnen droht eine Haftstrafe.

42-Jähriger Sehnder sitzt in U-Haft

Die drohende Strafe hielt sie anscheinend nicht davon ab, den Drogenhandel in ihrem Haus in Rethmar fortzuführen. Die Polizei Lehrte leitete nun erneut ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln ein. Der 42 Jahre alte Hausbesitzer aus Sehnde und seine 31 Jahre alte Lebensgefährtin wurden vorläufig festgenommen, das Amtsgericht Lehrte hat inzwischen Haftbefehl erlassen.

Von Patricia Oswald-Kipper