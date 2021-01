Lehrte

Die Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde kann erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. 2019 hat sie laut einer jetzt veröffentlichten Mitteilung einen Bilanzgewinn von 252.459 Euro erwirtschaftet. Ihren (mit Stand Ende Dezember 2019) 599 Mitgliedern schüttet die Genossenschaft, ebenso wie in den vergangenen Jahren, eine Dividende in Höhe von 3 Prozent aus.

Aber nicht nur diese Zahlen machen die Verantwortlichen in der 2010 auf Initiative der Stadt Lehrte, der Volksbank eG und der Stadtwerke Lehrte gegründeten Energiegenossenschaft stolz. Auch die Anzahl der Gesellschafter, die Geld einlegen, steigt weiter. Im Jahr 2019 kamen 40 Mitglieder dazu. „Diese Entwicklung zeigt, dass die Lehrterinnen und Lehrter, die Sehnderinnen und Sehnder auch weiterhin interessiert an der Arbeit der Energiegenossenschaft sind“, heißt es in der Mitteilung.

Fotovoltaikanlagen für die Masch-Höfe in Sehnde

Für die Zukunft seien einige neue Projekte in Planung. „Wir möchten uns noch breiter aufstellen und neben Fotovoltaikanalagen auch andere Anlagen zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien betreiben“, sagt Vorstandsmitglied Volker Böckmann. „Als nächstes Projekt werden die Dächer der Masch-Höfe in Sehnde bestückt.“ Die Masch-Höfe sind ein von der Volksbank unterstütztes Neubauprojekt am Nordrand Sehndes.

Eine Versammlung der Gesellschafter, wie sie bei der Energiegenossenschaft zum Jahresende normalerweise üblich ist, hatte es wegen der Corona-Pandemie dieses Mal nicht gegeben. Man habe die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit einer schriftlichen Abstimmung genutzt, betont Böckmann. Die inzwischen auf 616 Mitglieder der Genossenschaft wurden schriftlich über die Geschäftszahlen für 2019 informiert. Außerdem gab es die Möglichkeit, Fragen an den Vorstand zustellen. Diese Fragen samt Antworten hätten alle Mitglieder mit den Wahlunterlagen bekommen, erläutert Böckmann.

Die Stimmauszählung leitete dann der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und frühere Sehnder Bürgermeister, Carl Jürgen Lehrke. Alle abzustimmenden Punkte wurden laut Böckmann positiv beschieden.

Frank Prüße ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Der neue Aufsichtsrat der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde besteht aus den wiedergewählten Mitgliedern Christian Bödecker und Thomas Gustke, den neu gewählten Mitgliedern Frank Prüße, Bürgermeister der Stadt Lehrte, und Olaf Kruse, Bürgermeister der Stadt Sehnde, sowie Frank Wersebe und Anne Bönisch. Neuer Vorsitzender ist Prüße, Kruse dessen Stellvertreter. Bereits in der Sitzung Ende November war der bisherige stellvertretende Vorsitzende Carl Jürgen Lehrke aus dem Aufsichtsrat verabschiedet worden.

Die Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde engagiert sie sich für nachhaltige und dezentrale Stromgewinnung und setzt auf erneuerbare Energien in der Region Lehrte-Sehnde. Unter anderem betreibt sie Solarkraftwerke auf Dächern von Logistikhallen bei Höver und Lehrte sowie den Sporthallen an der Schlesischen Straße und am Südring in Lehrte, dem Kindergärten am Saturnring in Ahlten und dem Parkhaus an der Poststraße in Lehrte. Wer der Genossenschaft beitreten will, muss mindestens 500 Euro einlegen.

