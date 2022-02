Missbrauchsvorwürfe, Fragen zur Sexualmoral, Diskussionen ums Zölibat: Die katholische Weltkirche steckt mitten in einer großen Krise. Jetzt startet die St.-Bernward-Gemeinde in Lehrte mit ihren Partnergemeinden in Sehnde und Bolzum eine Umfrage unter ihren erwachsenen Mitgliedern. Die Kernfrage lautet: Was können wir in der Gemeinde ändern, damit sie zukunftsfähig ist?