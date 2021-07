Sievershausen

47 Jahre lang ist sie eine Feuerwehr mit sogenannter erweiterter Grundausstattung gewesen. Seit Sonnabend, 11. Juli, darf sich die Ortsfeuerwehr von Sievershausen offiziell Stützpunktfeuerwehr nennen. Damit ist ein Beschluss aus dem erst im vergangenen Jahr verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Lehrte vollzogen worden. Mit ihm hatte der Rat beschlossen, neben der Ortsfeuerwehr in Sievershausen auch jene in Arpke im Rang aufzuwerten.

Die Ortsfeuerwehr Ahlten wird zudem zur Schwerpunktfeuerwehr befördert. Hintergrund sind die stetig steigenden Anforderungen an die freiwilligen Einsatzkräfte sowie steigende Einwohnerzahlen.

Für die Sievershäuser Feuerwehr bedeutet die Hochstufung einen wahrhaft historischen Moment. Ortsbrandmeister Thorsten Greve bedankte sich am Sonnabend bei seiner gesamten Truppe und sagte, die Einstufung als Stützpunktfeuerwehr sei ebenso dem enormen Einsatz der Aktiven zu verdanken wie deren früheren Führungen.

Neue Aufgaben kommen auf die Feuerwehr zu

Gegründet wurde die Freiwillige Feuerwehr in Sievershausen am 6. Mai 1927, 47 Jahre später wurde sie zu einer Feuerwehr mit erweiterter Grundausstattung ernannt. Wiederum 47 Jahre später trägt die Ortsfeuerwehr nun die Bezeichnung Stützpunktfeuerwehr.

Das bedeute die Übertragung neuer Aufgaben, betonte Greve. Mit dem neuen Status komme nun neues Material für die Ortsfeuerwehr. Auch Rettungsgerät, vor allem für die Menschenrettung nach Verkehrsunfällen, könne zukünftig eventuell in Sievershausen vorgehalten werden, betonte der Ortsbrandmeister.

Eine besondere und seltene Auszeichnung

Lehrtes Stadtbrandmeister Jörg Posenauer überreichte der Ortsfeuerwehr eine Urkunde und erinnerte an den Weg, den der Feuerwehrbedarfsplan samt der darin festgeschriebenen Umwidmung der Ortsfeuerwehr Sievershausen zu einer Stützpunktfeuerwehr in den politischen Gremien genommen hatte. In dem Papier war von Anfang an eine Höherstufung der Sievershäuser Wehr vorgeschlagen worden. Diese orientiert sich insbesondere an der Einwohnerzahl des Dorfes, aber auch an den Gewerbegebieten entlang der Autobahn und der Mannschaftsstärke. In Sievershausen leben derzeit etwa 2400 Menschen, rund 45 davon sind aktive Feuerwehrleute.

„Wir sind mächtig stolz“: Sievershausens Ortsbrandmeister Thorsten Greve. Quelle: privat

Posenauer erwähnte in der Versammlung zudem, dass die Einstufung als Stützpunktfeuerwehr „eine besondere und seltene Auszeichnung sowie ein einmaliger Erfolg im Feuerwehrleben“ sei. Der neue Status würdige das Engagement und die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr.

Ortsbrandmeister: „Wir sind mächtig stolz“

Glückwünsche kamen in der Versammlung auch von Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße sowie Ortsbürgermeister Armin Hapke. Eine Gratulation sprach zudem die stellvertretende Brandschutzabschnittsleiterin Regina Lehnert aus Ahlten aus.

„Wir sind mächtig stolz“, sagte Greve. „Wir sind eine schlagkräftige Feuerwehr“ Als stellvertretenden Ortsbürgermeister an seiner Seite hat Greve jetzt André Friedrichs. Er löst Ingo Schmidt ab. Neuer Zugführer ist Henning Schulz. Lennart Herrmann übernimmt den Posten des Jugendwarts und Sebastian Feist den seines Stellvertreters. Jürgen Feist und André Friedrichs erhielten für 25 beziehungsweise 50 Jahre Mitgliedschaft das Niedersächsische Ehrenzeichen für langjährige Dienste im Feuerlöschwesen.

