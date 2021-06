Sehnde

Zur schnelleren Aufklärung bei einer möglichen Begegnung mit einer an Corona erkrankten Person bietet die Stadt Besuchern des Rathauses und der Nebenstelle jetzt auch die Luca-App als zusätzliches digitales Mittel zur Kontaktverfolgung an. Wer die Anwendungssoftware auf seinem Smartphone installiert hat, kann mit der Kamera einen QR-Code scannen und damit seinen Standort einfach registrieren lassen. So kann das Gesundheitsamt später mögliche Infektionsketten nachverfolgen. Bisher konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Kontaktdaten im Rathaus lediglich auf Papier in den bekannten Erfassungsbögen angeben. Dies ist aber auch weiterhin für Personen möglich, die kein Smartphone besitzen oder die Luca-App nicht installiert haben.

Von Oliver Kühn