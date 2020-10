Sehnde

In Sehnde sind wieder mehr Menschen auf Arbeitslosengeld II vom Jobcenter, die sogenannte Grundsicherung, angewiesen. Noch bis Dezember vergangenen Jahres hatte das für Sehnde zuständige Jobcenter Lehrte einen kontinuierlichen Rückgang bei den Leistungsberechtigten für Hartz IV verzeichnet, doch seit Januar steigen die Zahlen wieder an. „Wenn auch bisher nur leicht“, sagt Jobcenterleiter Thomas Kummert. Ein Grund dafür sei auch die Corona-Pandemie mit dem Wegfall von Erwerbsmöglichkeiten.

Mit Stand vom Juni beziehen in Sehnde 1162 Personen in 585 Haushalten eine Grundsicherung vom Jobcenter. Darunter waren 333 Kinder unter 15 Jahren. Das waren 118 Personen mehr als im Dezember vergangenen Jahres und 20 mehr als im Juni 2019. Damit erhielten 4,9 Prozent der insgesamt rund 24.300 Sehnder eine Regelleistung vom Jobcenter. Sehnde hat einen der geringsten Anteile an Hartz IV-Empfängern in der gesamten Region Hannover. Der Durchschnitt liegt dort bei 9,9 Prozent der Einwohner. Dass es keine aktuelleren statistischen Daten gibt, liegt daran, dass diese grundsätzlich erst nach drei Monaten veröffentlicht werden.

Mehr Aufstocker und Soloselbstständige

Jobcenterleiter Thomas Kummert sieht die Corona-Pandemie als eine Ursache für den Anstieg von Leistungsempfängern in Sehnde. Quelle: Jobcenter (Archiv)

Dennoch sei trotz der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch die Corona-Pandemie der erwartete Ansturm auf das Jobcenter bisher ausgeblieben, sagt Kummert. „Allerdings kommen jetzt vermehrt Menschen zu uns, die bisher noch keine Berührungspunkte mit dem Jobcenter hatten.“ Vor allem Menschen, die nun Kurzarbeitergeld beziehen oder ihren Minijob verloren haben, hätten jetzt deutlich weniger Geld im Portemonnaie. Sie suchten den Kontakt, um aufzustocken. „Aber auch Soloselbstständige, denen die Aufträge ausbleiben, sind vermehrt auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen.“

Noch freie Stellen und Ausbildungsplätze

Das Jobcenter Region Hannover sei aber gut aufgestellt und weiterhin für alle Anliegen zu erreichen, telefonisch und per E-Mail. Neuanträge seien trotz der Herausforderungen der Corona-Schutzmaßnahmen zügig bearbeitet worden, sagt Kummert. „Und seit Juni vergeben wir auch wieder Termine für persönliche Gespräche mit den Arbeitsuchenden.“ Denn selbst in der aktuellen Situation und mit der deutlich zurückgegangenen Wirtschaftsleistung gebe es noch freie Stellen und Angebote für Qualifizierungen. Auch auf dem Ausbildungsmarkt gebe es Chancen, eine Lehrstelle zu bekommen.

Das Bürgertelefon des Jobcenters ist unter Telefon (0511) 65592299 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr zu erreichen. Außerdem gibt es das E-Mail-Postfach jobcenter-region-hannover.corona-hilfe@jobcenter-ge.de für besondere Fragen und Anliegen.

Von Oliver Kühn