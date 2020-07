Sehnde

Bisher gibt es nur eine einzige kleine rote Modellstele aus dem 3-D-Drucker. Deren Größenverhältnis zum Original dürfte, als Maßstab 1:x ausgedrückt, wohl ziemlich viele Nullen benötigen. Denn stilisiert dargestellt wird nichts Geringeres als der 10. östliche Längengrad, der wie alle anderen 359 Längengrade – durch Nord- und Südpol – einmal die Erde umspannt. Dass dieser Meridian dabei nebst dem norwegischen Oslo, Cremona in Italien und Tunis im Norden Afrikas originellerweise auch alle vier Mitgliedskommunen der ILEK-Börderegion durchzieht, das ist eine verbindende Gemeinsamkeit, die die Partnergemeinden Sehnde, Algermissen, Harsum und Hohenhameln künftig optisch hervorheben wollen.

Vier meridianhaft gekrümmte Stelen – eine je Gemeinde – sollen als Landmarken auf der Nordsüd-Achse platziert werden – an Punkten, die sich leicht erradeln lassen. Wann? Das steht noch nicht genau fest. Wie groß und in welcher Farbe? „Das werden wir noch untereinander abklären“, sagt Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse. Aber weil die Standorte schon in der 2019 veröffentlichten gemeinsamen Freizeitkarte der Börderegion verzeichnet sind, wollte man eine schon länger geplante Standorte-Preview nicht ganz ausfallen lassen.

Fahrradstaffel führt durch die Feldmark

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Rathauschefs von einer zunächst vorgesehenen Fahrradtour mit offiziellen Vertretern und Mitgliedern der ILEK-Arbeitsgruppen allerdings gebührenden Abstand nehmen. Auch die interessierte Öffentlichkeit sollte eigentlich mitradeln dürfen: von Rethmar aus, wo die nördlichste Landmarke am Mittellandkanal nahe des Radwegabzweigs zum Gutshof stehen soll, immer strengstens Richtung Tunis dem 10. Längengrad Ost nach zu den Punkten der übrigen geplanten Landmarkenexemplare in der Feldmark bei Groß Lobke, Bründel und Hönnersum.

Als ungefährlichen Ersatz für diese Release-Tour schlug Carlice Berestant vom Regionalmanagement der ILEK-Börderegion eine Fahrradstaffel nur der vier Bürgermeister vor – mit dem 3-D-Modell der Landmarke als Staffelstab, der jeweils weiter gereicht wird. Am Donnerstagnachmittag setzte sich vom Sehnder Rathaus aus also nur ein kleines Grüppchen in Richtung Groß Lobke in Bewegung: Olaf Kruse gemeinsam mit Kristina Haack vom Fachdienst Stadtentwicklung sowie Ines Raulf vom Stadtmarketing und Berestant.

Begleitet von Libellen und mit dem Kraftwerk im Blick

Die Frage nach dem tieferen Sinn der Landmarken kann sich jeder selbst wohl am besten im Fahrradsattel beantworten. Als Etappenziele sollen sie, so Kruse, zu einer Kreis- und Gemeindegrenzen überschreitenden Tour in die freie Natur locken. Sehndes Kalimandscharo und das Mehrumer Kraftwerk bleiben auf der ersten Etappe als gegebene Landmarken immer im Blick. Vorbei an lila blühenden Ackerrandstreifen, glänzenden Rübenblattfluchten, Getreide- und Maisfeldern rollte die kleine Delegation mal über fein asphaltierte, mal über kiesig knirschende oder über holprige Wirtschaftswege aus Beton unter einem kreisenden Milan durch die auf-, aber nicht ausgeräumte Landschaft. „Schon die vierte Libelle“, begeisterte sich Kruse auf dem Rückweg. Da war Algermissens Bürgermeister Wolfgang Moegerle mit dem Mini-Meridian schon unterwegs Richtung Bründel.

Von Martin Lauber