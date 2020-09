Zum Prozessauftakt wegen eines Mordversuchs in Sehnde hat der 29-jährige Angeklagte die Tatvorwürfe vor dem Landgericht Hildesheim abgestritten. Er soll im Februar an der Achardstraße einen 41-Jährigen angegriffen und tödliche Verletzungen in Kauf genommen haben. Das Opfer ist inzwischen nach einem Suizid verstorben.