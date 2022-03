Wassel

Sie war nicht einmal eine halbe Stunde lang im Wald unterwegs. Doch diese kurze Zeit reichte für einen Dieb aus, um in den Wagen einer 37-jährigen Frau einzudringen und aus einer auf dem Beifahrersitz abgelegten Handtasche die Geldbörse zu stehlen. Der Täter entkam unerkannt.

Die Tat spielte sich laut Polizei am Mittwoch zwischen 13 und 13.26 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 148 im Müllinger Wolz bei Wassel ab. Dort hatte die Fahrerin den Wagen abgestellt, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Der Autoaufbrecher beschädigte die Verglasung der Beifahrertür, um in den Wagen zu gelangen.

Über den Wert der Beute gibt es keine Angaben. Zeugenhinweise sind im Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 möglich.

Von Achim Gückel