Treffpunkt Musikschule, Bands in Concert, Schülerkammerkonzert: Die Liste der Veranstaltungen, die die Musikschule Ostkreis Hannover normalerweise regelmäßig anbietet, ist lang. „Seit Ausbruch der Pandemie haben wir aber fast alles abgesagt“, sagt Direktorin Nana Zeh mit großem Bedauern.

Challenge als Motivationsschub

„Meine Kollegen tun ganz viel dafür, dass ihre Schülerinnen und Schüler weiter Freude an der Musik haben und auf ihren Instrumenten Fortschritte machen können. Sie sind inzwischen gut gerüstet für einen spannenden Online-Unterricht. Der Motivationsschub, den eine Konzertsituation auslöst, entfällt in Corona-Zeiten aber leider.“ Auf einem ihrer Spaziergänge, die sie zurzeit unternimmt, um in Bewegung zu bleiben, habe sie die rettende Idee gehabt: eine Ostkreis-Challenge.

Eine Challenge ist eine Herausforderung, beziehungsweise ein Wettbewerb. Eine Person macht etwas vor und fordert andere auf, das Gleiche zu tun. Die, die etwas vormachen, waren schnell gefunden. Zehn Lehrerinnen und Lehrer wählten Stücke aus den Bereichen Klassik, Traditionelles, Filmmusik, Jazz und Pop aus, nahmen kurze Audio- und Videodateien auf und stellten sie auf die Homepage der Musikschule www.musikschule-ostkreis.de. Unter dem Stichwort „Ostkreis-Challenge“ befinden sich jetzt 16 Musikbeispiele zur Auswahl.

Spielen und aufnehmen

Auch der stellvertretende Schulleiter Joachim Hunold beteiligte sich mit zwei Stücken. Er entschied sich für die Titelmusik der James-Bond-Filme und den Song „Somewhere over the Rainbow“ aus dem Musicalfilm „Der Zauberer von Oz“. „Ich habe darauf geachtet, dass die Stücke möglichst bekannt sind. Ziel der Challenge ist es, dass die Teilnehmer sich für eine Musik entscheiden, das Stück auf ihrem Instrument üben und ein Video aufnehmen, wenn sie das Stück spielen. Auch reine Audioaufnahmen sind erlaubt. Wer möchte, kann für die Aufnahme einfach sein Handy nutzen“, sagt Hunold. Bei technischen Fragen und zur Notenbeschaffung seien die Lehrer jederzeit ansprechbar.

Der stellvertretende Musikschulleiter Joachim Hunold spielt Saxophon. Er erstellte eine Audiodatei für die Challenge. Die Teilnehmenden können unter 16 Musikbeispielen ihr Lieblingsstück auswählen. Quelle: privat

Direktorin Zeh hat einige Tipps parat: „Beim Video kann der Bildfokus zum Beispiel auf dem Musiker direkt liegen oder auf den Händen oder nur auf dem Instrument. Das sorgt für Abwechslung“, schlägt sie vor. Es sei auch möglich, ein Stück mit mehreren Instrumenten einzuspielen, Teil A etwa mit dem Saxophon und Teil B mit der Querflöte. Jeder könne sich zu Hause seine eigene Bühne bereiten.

Eine Jury entscheidet über die drei besten Beiträge

Die Challenge, die erst vor kurzem eröffnet wurde, läuft bis Sonntag, 7. März. Bis zu diesem Termin können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Video- und Audiodateien an die Musikschule oder die Lehrer schicken. Eine Musikschul-Jury wählt die besten drei Beiträge aus. Die Jury besteht aus Nana Zeh, Joachim Hunold und den beiden Musikschulangestellten Susanne Neugebauer und Ina Bergmann. „Wir achten bei unserer Wertung auf die Altersgruppe, aus der ein Beitrag stammt, die musikalische Qualität und die Originalität“, erklärt Hunold.

Die Siegervideos werden auf Homepage und Facebook-Seite der Musikschule veröffentlicht. Und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen und zwar Gutscheine. Sie können in Geschäften eingelöst werden, die etwas mit Musik zu tun haben und Noten, Instrumente oder Audiotechnik im Angebot haben.

Lilly Lüders macht mit

Die 14-jährige Lilly Lüders hat seit drei Jahren Saxophonunterricht bei Nana Zeh und seit zwei Jahren Querflötenunterricht bei Musiklehrerin Juliane Bergner. Sie hält die Challenge für eine coole Idee und eine tolle Lockdown-Beschäftigung. Darum hat sie sich entschlossen mitzumachen und möchte die James-Bond-Titelmelodie einspielen. „Ich plane das Stück mehrstimmig aufzunehmen. Dazu muss ich die Noten transponieren und das Stück in den verschiedenen Stimmen spielen. Dann werde ich mehrere Videos drehen, die ich dann zusammenschneide“, erklärt die Schülerin.

So ein Video ersetze aber keinen Auftritt vor Publikum. „Live habe ich nur einen Versuch. Für die Aufnahme kann ich solange probieren, bis es sitzt“, sagt Lilly Lüders. Trotzdem sei sie motiviert und habe große Lust auf die Challenge.

Von Sybille Heine