Sehnde

Nach dem Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde am Karsonnabend ist die Brandursache immer noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei führt ihre Ermittlungen weiter fort. Bei dem Brand am Karsonnabend war die Zelle eines 33 Jahre alten Insassen völlig zerstört worden. Der Mann musste mit schweren Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Häftling zündete vermutlich Kleidung an

Bereits wenige Stunden später habe dieser das Krankenhaus wieder verlassen können, sagt JVA-Sprecherin Marianne Schmidt. Der Haftraum sei allerdings nicht mehr bewohnbar. Das Feuer sei in der Nasszelle ausgebrochen, so Schmidt. Die Fliesen in der Zelle seien völlig zerstört. Man gehe davon aus, dass der Häftling dort seine Kleidung angezündet habe.

„Dank des aufmerksamen und beherzten Eingreifens der Bediensteten ist alles noch glimpflich abgelaufen“, sagt Schmidt. Die Bediensteten hatten den Brand entdeckt und den Mann rechtzeitig aus der Zelle geholt. Diese müsse nun komplett renoviert werden, sagt Schmidt. Die Kosten dafür sind noch unklar. Der 33-Jährige wurde inzwischen in eine andere Zelle verlegt. Er wird nun von der Polizei zum Brandhergang vernommen.

Von Patricia Oswald-Kipper