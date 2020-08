Nach Corona-Pause: Reparatur-Café in Sehnde-Bolzum öffnet wieder

Bolzum

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Reparatur Café in Bolzum vier Monate lang schließen. Am Mittwoch, 19. August, öffnet es wieder. Geräte können von 16 bis 18.30 Uhr am Pfarrnebengebäude in Bolzum, Am Mühlenberg 7, abgegeben werden – allerdings mit veränderten Abläufen.

Die Tüftler nehmen Geräte draußen oder im Flur in Empfang und reparieren sie nicht vor Ort. Die Hygieneregeln werden eingehalten, außerdem ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Nach der Reparatur gibt es eine telefonische Information über den Zustand der abgegebenen Sachen. Reparierte Geräte können dann zum nächsten Termin oder nach telefonischer Absprache abgeholt werden.

Kaffee und Kuchen werden derzeit nicht angeboten. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (01 71) 5 33 79 59.

Von Leona Passgang