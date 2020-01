Dolgen

Nach 24 Jahren an der Spitze war für Karsten Isler Schluss: Dolgens Ortsbrandmeister hat nach fast einem Vierteljahrhundert die Führung der Ortsfeuerwehr in andere Hände gelegt. Und das neue Kommando ist ein ungewöhnliches Duo: Der bisherige Stellvertreter Andreas Preß wurde bei der Jahresversammlung als neuer Feuerwehrchef in Dolgen gewählt, sein Stellvertreter ist nun sein eigener Sohn Hendrik Preß. Isler ist damit ein weiterer Kommandochef, der Platz für die nächste Generation macht. Und die wächst: Fünf Neueintritte gab allein es im vergangenen Jahr.

Isler war zuerst sechs Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister, bevor er dann 18 Jahre lang an der Spitze stand. Sein Nachfolger Andreas Preß erhielt bei der geheimen Wahl 19 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und eine Enthaltung. Hendrik Preß wurde ebenfalls mit 19 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen von den Mitgliedern in sein Amt berufen. Die Ortsfeuerwehr Dolgen hat derzeit 33 Mitglieder in der Einsatzabteilung, hinzu kommen 15 Alterskameraden und ein förderndes Mitglied.

Flächenbrände im Juli

Vier Einsätze standen im vergangenen Jahr im Mittelpunkt, allein drei davon im heißen und trockenen Juli. Am 25. Juli brannte ein Trecker samt Ballenpresse auf einem Feld komplett aus – bei Temperaturen von 38 Grad. Einen Tag danach mussten die Einsatzkräfte noch einmal zu Nachlöscharbeiten ausrücken.

Am Tag darauf brannte schon das nächste Stoppelfeld. Am 17. August war es schließlich ein Lagerfeuer, das einen Brand ausgelöst hatte. „Das war angesichts der Trockenheit nicht unbedingt die richtige Jahreszeit für ein Lagerfeuer“, bemerkte Isler.

Dass die Feuerwehrleute nicht nur als Brandbekämpfer unterwegs sind, sondern auch im Dorfleben eine wichtige Rolle spielen, zeigten die anderen Aktivitäten: Neben zwölf Übungsdiensten, wo über Gefahrenstoffe und Rechtsgrundlagen unterrichtet wurde, wurden auch alle Hydranten im Dorf untersucht. Denn die Dolgener sind seit Jahren mit dem schwachen Wasserdruck unzufrieden. Beim Schützenfest war die Demonstration einer alten Hand- und Kübelspritze nicht nur für Kinder eine Gaudi. Zudem sicherten die Feuerwehrmitglieder den Laternenumzug ab.

Auch sportlich legten sich die Ehrenamtlichen ins Zeug: Die Wettkampfgruppe belegte bei den Traditionswettkämpfen der Stadtfeuerwehr den zweiten, beim Aue-Cup in Weferlingsen den neunten und beim Dorfpokalschießen des Schützenvereins den dritten Platz.

Fünf neue Mitglieder gewonnen

Mit Henning Kobbe, Lisa Kobbe, Marco Perkthold, Marvin Haarstrich und Jürgen Haase hat die Ortsfeuerwehr im vergangenen Jahr fünf neue Mitglieder für sich gewinnen können. Alle haben bereits ihre Truppmannausbildung, die Grundausbildung bei der Feuerwehr, erfolgreich absolviert. Kjell Schmahlstieg hat den Feuerwehrführerschein gemacht und weitere Mitglieder wurden im Digitalfunk geschult, der dieses Jahr eingeführt wird.

Bei der Jahresversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Heinz Neusesser ist bereits seit 75 Jahren bei der Ortsfeuerwehr Dolgen, Walter Isler 60 Jahre, Dirk Bendix und Bernd Heuer 40 Jahre sowie Marcus Haarstrich 25 Jahre. Zudem wurden Lisa Kobbe zur Feuerwehrfrau und Marvin Haarstrich zum Feuerwehrmann befördert.

Von Oliver Kühn