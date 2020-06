Höver/Ahlten

Ab Sommer 2021 werden wieder Busse von Höver nach Ahlten fahren. 2007 war die Verbindung mangels Fahrgastaufkommens eingestellt worden. Die SPD-Fraktionen in beiden Ortsräten und auch die Regions-CDU haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Neuauflage der Busverbindung eingesetzt.

Nun sollen die beiden Orte wieder miteinander verbunden werden – wenn auch zunächst nur testweise und in Form von Rufbussen. Denn Sehnde zählt neben der Wedemark und Springe zu den drei Kommunen im Umland Hannovers, in denen Region Hannover, Üstra und Regiobus ihr neues sogenanntes On-Demand-Verkehrssystem erproben. Die Testphase startet im Sommer 2021 und soll bis zu dreieinhalb Jahre andauern.

Anzeige

„Sprinti“ kann bis zu sechs Menschen mitnehmen

„In Sehnde wird der neue Service die Linien- und Ruftaxi-Angebote auf den Buslinien 371 und 372 ersetzen“, sagt Denise Hain vom Üstra-Vorstand. Ein „Sprinti“, so der Name des neuen Rufbusses, kann bis zu sechs Fahrgäste aufnehmen, außerdem Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen transportieren. Für die drei Testkommunen sind insgesamt 20 Kleintransporter vorgesehen, die werktags von 6 bis 1 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 8 bis 1 Uhr im Einsatz sind.

Weitere HAZ+ Artikel

Buchen können Fahrgäste den „Sprinti“ über die GVH-App. „Die Kunden werden an virtuellen Haltestellen abgeholt und abgesetzt – nicht weiter als 150 Meter vom Start- oder Zielort entfernt“, sagt Klaus Geschwinder, Teamleiter Verkehrsentwicklung- und Verkehrsmanagement bei der Region. Die Fahrt soll innerhalb von 15 Minuten nach der Buchung beginnen. Die Kosten entsprechen dem GVH-Regeltarif, außerdem soll das Angebot auch über die jüngst beschlossenen Netzkarten für Azubis und Senioren nutzbar sein.

Verbindung in Höver „stark nachgefragt“

Die Testphase beschränkt sich zwar auf die Gebiete der drei Kommunen, eine Ausnahme bildet dabei aber die Anbindung Sehndes an den Lehrter Ortsteils Ahlten. So sollen Einwohner aus Höver die S-Bahn-Station und Einkaufsmöglichkeiten wieder besser erreichen können. Dafür hatte sich auch die SPD-Abteilung beider Ortschaften starkgemacht. „Das ist es, was wir uns gewünscht und worauf wir hingearbeitet haben“, sagt Hövers Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD). Neben der Anbindung an den Bahnhof für Pendler sei auch die medizinische Versorgung ein Grund, warum die Busanbindung in Höver „stark nachgefragt“ sei, meint der Ortsbürgermeister.

Die SPD-Abteilungen aus Ahlten und Höver fordern außerdem, dass das Angebot auch ohne Smartphone nutzbar ist. „Wir wünschen uns auch in diesem Bereich ein barrierefreies Angebot“, sagt Schemschat.

Nur zehn Fahrgäste täglich

Für die Busverbindung eingesetzt hat sich auch Bernward Schlossarek aus Lehrte, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Region Hannover. Er lobt das neue On-Demand-System. Die Bedarfsbusse seien bürgerfreundlich und binden die „weißen Flecken“ an das Verkehrsnetz an. „Wir haben den Wunsch nach einer Verbindung von Höver und Ahlten nie aus dem Auge verloren“, sagt Schlossarek. „Durch unsere Entscheidung haben nun die Menschen wieder die Möglichkeit, mit dem Bus zum Arzt, zum Einkaufen oder zur S-Bahn nach Ahlten zu gelangen.“

Dennoch hatte die Region einer Neuauflage der Buslinie 374 erst im vergangenen Jahr eine Absage erteilt. Damals hatten die Sehnder eine feste Buslinie gefordert, keine Rufbusse. Nach Angaben der Region sind vor der Einstellung der früheren Üstra-Linie 374 im Jahr 2007 nur zehn Fahrgäste täglich zwischen Höver und Ahlten gefahren.

Von Johanna Stein