Sehnde

Trotz der Corona-Beschränkungen ist die Stadt optimistisch und hat für dieses Jahr einen Osterferienpass aufgelegt. Noch bis zum 22. März können Eltern für ihre Kinder online Termine buchen, danach wird unter den Anmeldungen ausgelost. Die Stadt warnt gleichzeitig jedoch, dass es wegen der ungewissen Zukunft unter Umständen auch zu kurzfristigen Absagen oder Änderungen kommen kann. Interessierte sollten sich daher regelmäßig auf der städtischen Internetseite ferienpass-sehnde.de informieren. Information erhalten Interessenten auch bei Saskia Bartels vom Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit unter Telefon (0 51 38) 30 30 oder per E-Mail an bartels.sehnde@htp-tel.de.

Die Kinder können wieder unter vielen verschiedenen Angeboten wählen. Malen, rätseln oder spielen – viele Interessensgebiete sind abgedeckt. So können die Kinder und Jugendlichen etwa den Osterhasen aufspüren. Vom Kinder- und Jugendtreff (KiJu) im Bonhoeffer-Haus aus sollen sie durch das Lösen von Rätseln dem Osterhasen auf die Schliche kommen. Diese Suche ist bei den Schülerinnen und Schülern besonders beliebt, gleich viermal bekommen sie am Mittwoch, 31. März, die Chance, den Osterhasen zu finden.

Digitaler Jugendraum zum Chatten

Außerdem tauchen die Heranwachsenden in die Historie ein, wobei sie entscheiden dürfen, in welche Zeit sie aufbrechen möchten. Zum einen steht im Regional-Museum Sehnde eine Reise ins Mittelalter an, bei der die Ferienkinder Hufeisen schmieden, handzahme Legehennen streicheln, Forellen räuchern und historische Orte im Dorf besuchen können. Zum anderen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Traditionen der Wikinger nachempfinden – etwa beim Wikinger-Schach. Zudem ist ein digitaler Jugendraum geplant, in dem die Jugendlichen chatten und sich virtuell treffen können. Die Stadt hat dafür zusammen mit der Region Hannover bereits einen Discord-Server eingerichtet.

Bezahlung online und bar

Weil der Ferienpass stets stark nachgefragt ist, müssen sich alle Interessenten bis Montag, 22. März, online für die jeweilige Aktion anmelden. Jedes Kind und auch teilnehmende Eltern müssen registriert werden. Ein Account gilt jeweils für das laufende Kalenderjahr. Die Auslosung läuft bis Donnerstag, 25. März, danach können Eltern die Plätze online bezahlen. Es ist aber auch eine Barzahlung nach einer Terminvereinbarung im Kinder- und Jugendtreff, Am Papenholz 10, möglich, und zwar am Donnerstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr. Ab Freitag, 26. März, schließlich sind noch freie Restplätze buchbar, die aber nur noch online bezahlt werden können.

Von Niklas Borm