Sehnde

Mehr als 3000 Verfahren wegen Verkehrsverstößen hat die Stadt Sehnde von Januar bis Dezember 2021 eingeleitet. Das häufigste Vergehen war das Parken auf dem Gehweg. Als Ausrede hieß es oft, man habe dort geparkt, um den Verkehr auf der Straße nicht zu behindern, berichtet Bianca Frey, Fachdienstleiterin für Ordnung und Recht im Rathaus. Vielfach sei es den Autofahrern nicht bekannt, dass nach einem Gerichtsurteil in einer Straße automatisch ein Parkverbot gelte, wenn neben dem Auto nicht mindestens 3,05 Meter Fahrbahnbreite übrig bleibe.

Auch die zulässige Höchstparkdauer wurde oft überschritten. Insgesamt ergaben sich aus den Verstößen Verwarnungsgelder von mehr als 60.000 Euro. Hinzu kommen noch gut 1100 Euro aus 18 Bußgeldverfahren etwa wegen einer abgelaufenen TÜV-Plakette. Außerdem wurden noch gut 200 Verfahren an die Region Hannover weitergeleitet. Allerdings enden nicht alle Verfahren mit einer Zahlung. So seien in Sehnde im vergangenen Jahr 145 eingeleitete Verfahren eingestellt worden, sagt Frey.

Behörden entziehen Messgerät die Zulassung

Tempokontrollen kann die Stadt seit dem vergangenen Frühjahr nicht mehr selbst durchführen. Die Technisch-Physikalische Bundesanstalt und das Eichamt entzogen dem für Sehnde beschafften Messgerät die Zulassung. Laut Frey gab es im Betrieb Ungenauigkeiten. Bei Laborversuchen habe man allerdings festgestellt, dass sie stets zugunsten des Autofahrers ausfielen. In Schleswig-Holstein sei das Gerät inzwischen wieder zugelassen, erklärt Frey.

Sehnde und andere niedersächsische Kommunen prüfen zurzeit, ob gegen die Entscheidung beziehungsweise auf Schadenersatz geklagt werden kann. Damit die Messungen aber wieder aufgenommen werden können, hat der Rat im Dezember 70.000 Euro für den Kauf eines neuen Geräts bereitgestellt. Die Ausschreibung werde derzeit vorbereitet, erklärt Frey. Bis es eingesetzt werden kann, kontrolliert die Region auf Sehnder Straßen die Geschwindigkeit, zum Beispiel wieder am Mittwoch, 9. Februar.

Von Thomas Böger