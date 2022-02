Pattensen/Sehnde/Springe

Weil er einen Radrennfahrer ausgebremst und ihn beleidigt hat, ist ein 64-jähriger Mann aus Sehnde vor dem Springer Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann muss eine Geldstrafe von 1350 Euro zahlen.

Im März vergangenen Jahres war der Rennfahrer auf der Straße von Jeinsen nach Pattensen unterwegs, als der 64-Jährige den Sportler viel zu dicht überholt haben soll. Als der Radfahrer daraufhin den Arm hob, deutete der Autofahrer das seinerseits als Beleidigung und erkannte darin einen „Stinkefinger“. Er bremste den Radfahrer aus und stellte ihn zur Rede. Dabei soll er ihn als „Wichser“ und „Arschloch“ tituliert haben. Dafür entschuldigte sich der Angeklagte nun vor Gericht.

Radfahrer ist auf Straße unterwegs

Der Radfahrer hatte in seiner Zeugenaussage angegeben, lediglich den Arm – quasi als Geste der Fassungslosigkeit wegen des bedrohlichen Überholmanövers – gehoben zu haben. Der Radfahrer war nicht auf dem Radweg, sondern auf der Straße gefahren. Das habe den Angeklagten offenbar so geärgert, dass er den Sportler disziplinieren wollte, so die Strafrichterin.

„Sie müssen im Straßenverkehr deutlich ruhiger werden“, gab sie dem 64-Jährigen mit auf den Weg, der wegen ähnlicher Vorfälle schon mehrfach vor Gericht gestanden hatte. Allerdings liegen diese Taten schon mehr als zehn Jahre zurück. Die Richterin blieb unter der vom Staatsanwalt beantragten Geldstrafe von 140 Tagessätzen à 15 Euro. Die Richterin verurteilte den Sehnder zu 90 Tagessätzen von je 15 Euro. Zudem muss der Mann drei Monate auf seinen Führerschein verzichten. Der Staatsanwalt hatte eine Sperrung von zwölf Monaten beantragt.

Von Annegret Brinkmann-Thies