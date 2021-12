Personalmangel in Kitas der Stadt Sehnde verschärft sich

Sehnde

Die Umsetzung des im August in Kraft getretenen neuen Kita-Gesetzes ist für die Stadt eine logistische und finanzielle Herausforderung. Es schreibt künftig in jeder Gruppe zwingend zwei Erzieherinnen vor, womit die (Bildungs-)Qualität in der Betreuung erhöht werden soll. Sozialassistentinnen dürfen nicht mehr alleine eingesetzt werden – mit der Folge, dass die Frühdienste in drei Kindertagesstätten bereits ersatzlos eingestellt und Betreuungszeiten in zwei Kitas mangels Personal vorübergehend eingeschränkt werden mussten. Auch Reduzierungen von Betreuungszeiten oder ganze Gruppenschließungen sind nicht mehr ausgeschlossen.

Denn der demografische Wandel und der Fachkräftemangel habe den Arbeitsmarkt in der Kindertagesbetreuung vom Anbieter- zum Nachfragemarkt gewandelt, sagt Fachdienstleiterin Katharina Strauß. Das neue Kitagesetz verschärfe die Situation nun, denn künftig müssen in allen Gruppen zu allen Zeiten zwei Erzieherinnen tätig sein. Zuvor war dies auch mit einer Erzieherin und einer Sozialassistentin möglich.

Nachmittag „generell unattraktiv“

Es werde immer schwieriger bis unmöglich, auf dem leergefegten Arbeitsmarkt vakante Stellen neu zu besetzen, sagt Strauß. Dies betreffe vor allem den Nachmittagsbereich in den Horten und Einrichtungen, die Randzeiten bis 17 Uhr aufweisen. Nur für Randzeiten könne es möglicherweise eine Übergangsfrist bis 2023 geben, sodass auch zwei Sozialassistentinnen eine Gruppe leiten könnten, ergänzt Andrea Gaedecke, Vorsitzende des Ausschusses für Kindertagesstätten und Jugend. Darüber werde gerade im Landtag diskutiert: „Wir erwarten vom Land aber eine Änderung des neuen Kita-Gesetzes.“ Denn wenn Sozialassistentinnen generell nur noch als Drittkräfte eingesetzt werden dürften, würde der Beruf abgewertet.

Die ständigen Stellenauswahlverfahren bänden viele Kapazitäten in der Verwaltung, sagt Strauß. Das verdeutlicht die jüngste Personalsuche. Für die städtischen Kitas habe es im November sechs Auswahlverfahren gegeben. Dabei seien 21 Stellen ausgeschrieben worden – sechs davon mehrmals, die Stellen von Spring- oder Vertretungskräften sogar viermal hintereinander. Trotz der schwierigen Suche sei es dennoch gelungen, in diesem Jahr insgesamt 24 pädagogische Kräfte und drei Auszubildende einzustellen.

Keine richtige Auswahl

„Insgesamt muss aber festgestellt werden, dass es nur wenig Bewerbungen auf die ausgeschriebenen Stellen gibt, sodass eigentlich gar keine richtige Auswahl stattfinden kann“, resümiert die Fachdienstleiterin. Einzige Ausnahme sei die Ausschreibung der drei Ausbildungsplätze für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, auf die es 27 Bewerbungen gegeben habe.

So gebe es ständige Vakanzen über alle Kindertagesstätten verteilt. Teams würden immer wieder auseinandergerissen – eine Dauerbelastung, die allein durch die Vertretungskräfte nicht kompensiert werden könne. Denn hier beißt sich oft die Katze in den Schwanz: Die Springkräfte sind hauptsächlich für die Vertretung von Krankheitsfällen, kurzfristigen Freistellungen bei Schwangerschaften, Fortbildungstagen oder Urlaub eingesetzt und verplant – doch gerade diese Stellen sind häufig unbesetzt.

51 von 174 Mitarbeitern krank gemeldet

Dazu kommt seit Wochen die jahreszeitlich bedingte Krankheitswelle. In vielen Kitas habe der Personalschlüssel tageweise reduziert werden müssen und der Betrieb nur durch Anhäufen von Überstunden aufrechterhalten werden können. Mitte November etwa habe es an einem Tag bei insgesamt 174 Beschäftigten im Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit 51 Krankmeldungen gegeben – das entspricht einem Anteil von fast 30 Prozent.

In der Folge mussten in den Kindertagesstätten Marggrafstraße in Sehnde und der Kita Hugo Remmert in Ilten die Betreuungszeiten für insgesamt drei Gruppen um jeweils zwei Stunden von 16 auf 14 Uhr reduziert werden. Und eine Entspannung sei auch langfristig nicht in Sicht, zieht Strauß Bilanz. Dennoch hoffe sie, dass Reduzierungen von Betreuungszeiten oder gar ganze Gruppenschließungen nur in einem sehr geringfügigen Maße erforderlich werden: „Ausgeschlossen werden können sie aber leider nicht.“

Mehrkosten steigen auf 360.000 Euro

Die Stadt muss sich durch Höhergruppierungen für Erzieherinnen, die auf Stellen von Sozialassistentinnen sitzen, sowie Neubesetzungen zudem auf jährliche Mehrkosten in Höhe von 360.000 Euro einstellen. Dies werde jedoch einige Jahre dauern. Bürgermeister Kruse hat deshalb beim Städte- und Gemeindebund angefragt, ob sich Kommunen nicht für eine Schulung ihres Personals zusammenschließen könnten: „Dass wir das als Arbeitgeber nicht dürfen, ist eine Katastrophe.“

Strauß sieht auch eine Diskrepanz zwischen den Ansprüchen des Ministeriums und den Erwartungen der Eltern. Während das Land die Qualifikation des Kita-Personals in den Vordergrund stelle, sei diese für Eltern eher zweitrangig. „Für Eltern ist Verlässlichkeit, Kontinuität und der liebevolle Umgang mit ihren Kindern wichtiger.“

