Rethmar

In der Nacht zu Freitag sind unbekannte Täter in das Gebäude des Golfclubs bei Rethmar eingedrungen. Darüber hinaus gab es Einbrüche in das Vereinsheim des TSV Rethmar an der Seufzerallee und in die benachbarte Sporthalle. In all diese Gebäude verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zugang. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie aber lediglich etwas Bargeld. Über die genaue Höhe des Schadens gibt es bislang keine Angaben.

Das Polizeikommissariat in Lehrte hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen der Einbrüche. Diese sollten sich unter Telefon (05132) 8270 melden.

Von Achim Gückel