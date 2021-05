Ilten/Sehnde

Am Wochenende vermeldete die Polizei zunächst nur eine Tat. Jetzt steht fest: Im Stadtgebiet von Sehnde haben Diebe, die es auf Kupferkabel abgesehen haben, mindestens dreimal zugeschlagen. Doch die Polizei hat eine Spur: Die Unbekannten ließen an einem der Tatorte einen auffälligen VW-Transporter zurück. Das Fahrzeug hat bulgarische Kennzeichen und das Lenkrad auf der rechten Seite.

Die erste Tat hatte sich nach aktuellen Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag am Gelände von K+S bei Ilten abgespielt – und nicht wie zunächst mitgeteilt in der Nacht zu Sonnabend. Die Diebe hatten ein Loch in den Zaun des Firmengeländes geschnitten und anschließend versucht, Kupferkabel von Rollen zu stehlen. Doch sie wurden dabei ebenso gestört wie bei einem zweiten Versuch in der Nacht zu Montag, als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im Bereich des beschädigten Zauns den VW-Transporter entdeckten und die Polizei riefen.

Fahndung mit Polizeihubschrauber

Bei einer Fahndung samt Hubschrauber konnte die Polizei keine mutmaßlichen Diebe mehr erwischen. Doch stellten den unverschlossenen VW-Transporter LT35 sicher. In dessen Laderaum lagen mehrere Dutzend bereits in handliche Stücke geschnittene Kupferkabel. An dem Fahrzeug befanden sich bulgarische Kennzeichen, drinnen lagen laut Polizeiangaben außerdem ungarische Nummernschilder. Die Ermittler veröffentlichen zu Fahndungszwecken nun auch Fotos von dem Wagen.

Weiterer Diebstahl an der Lehrter Straße

Mittlerweile ist bei der Lehrter Polizei noch ein weiterer Diebstahl von Kupfer angezeigt worden. Von einer Baustelle an der Lehrter Straße in Sehnde entwendeten Unbekannte während des Himmelfahrtwochenendes ein 25 Meter langes Kabel.

Die Ermittler gehen davon aus, dass für die Vorfälle bei K+S dieselben Täter verantwortlich sind. Sie seien vermutlich mehrere Nächte in Folge im Sehnder Stadtgebiet aktiv gewesen und hätten die Tatorte bereits in der Woche zuvor ausgekundschaftet. Daher hofft das Kommissariat in Lehrte nun auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Achim Gückel