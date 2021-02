Sehnde

Supermärkte sind in Zeiten der Corona-Pandemie und der Abstandsregeln oft eine Stätte für Stress und Auseinandersetzungen. Mal hat ein Kunde keine Schutzmaske auf, mal wird gedrängelt, mal gibt es Ärger wegen fehlenden Toilettenpapiers. Am Donnerstagabend ist im Rewe-Markt an der Peiner Straße in Sehnde eine Konflikt um eine Banalität gefährlich ausgeartet. Schließlich attackierte eine Gruppe von Jugendlichen ein junges Pärchen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung.

Der Vorfall spielte sich gegen 19 Uhr zunächst im Inneren des Markts ab. Dort gab es laut Polizei zunächst ein Streitgespräch zwischen drei 13 bis 15 Jahre alten Jugendlichen sowie dem Pärchen, einem 20-Jährigen und einer 18-Jährigen. Mutmaßlicher Auslöser des Konflikts war offenbar ein quer im Weg stehender Einkaufswagen, wie ein Sprecher aus dem Lehrter Kommissariat mitteilt.

Faustschläge ins Gesicht

Als das Pärchen den Supermarkt verließ und vor dem Eingang auf eine große Gruppe Jugendlicher traf, wurde es handgreiflich. Unter den zehn bis 15 jungen Leuten, die sich dort versammelt hatten, sollen sich auch jene drei befunden haben, die kurz zuvor in den Streit im Markt verwickelt gewesen waren. Während mehrere der Jugendlichen den 20-Jährigen festhielten, schlug ein anderer dem Opfer mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Wie es dazu kommen konnte, dass plötzlich so viele Jugendliche vor dem Markt standen, ist noch unklar.

Erst als die Freundin des jungen Mannes sich dazwischen warf, ließen die Jugendlichen von ihrem Opfer ab und flüchteten. Dabei erlitt die 18-Jährige laut Polizei leichte Verletzungen an einem Knie und an mehreren Fingern.

Kommissariat nimmt Hinweise entgegen

Zu den jugendlichen Angreifern gibt es nur vage Beschreibungen. Im Polizeibericht werden sie als zwölf bis 16 Jahre alt und von „südländischem Aussehen“ beschrieben. Der Haupttäter, welcher im Markt als Provokateur aufgefallen sei und draußen zugeschlagen habe, wird als stämmig und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Polizei hofft nun darauf, dass Zeugen das Geschehen am Rewe-Markt beobachtet haben und Einzelheiten beschreiben können. Das Kommissariat nimmt Hinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel