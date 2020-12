Hannover

Die Polizei sucht mit zwei Fotos nach der vermissten Iris K. aus Döhren. Die 60-jährige Frau hielt sich zuletzt freiwillig in einem Klinikum im Sehnder Ortsteil Ilten auf. Die Seniorin wurde dort stationär behandelt. Am vergangenen Sonntag kehrte sie aber nicht von einem Ausgang zurück. Weil nicht auszuschließen ist, dass sich Iris K. in Gefahr befindet, informierte die Einrichtung die Polizei. Eine sofortige Suche und weitere Ermittlungen blieben jedoch bislang erfolglos.

Die Polizei sucht nach der vermissten Iris K. aus Döhren. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Von einem Ausflug nicht zurückgekehrt

Laut Polizei soll die Vermisste nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr eine Einrichtung der Klinik an der Rudolf-Wahrendorff-Straße in Sehnde verlassen haben. Ein Ziel ihres Ausflugs nannte die Frau den Mitarbeitern aber nicht. Als Iris K. um 11.30 Uhr immer noch nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war, benachrichtigten Mitarbeiter die Polizei und Angehörige. Wie die Polizeidirektion (PD) Hannover mitteilt, konnten Einsatzkräfte die Vermisste bislang nicht im unmittelbaren Umfeld des Klinikums finden. Obwohl auch bis in die Nacht ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz waren, ist Iris. K weiterhin spurlos verschwunden. Auch bei möglichen Kontaktadressen in Hannover hat sich die Frau seit Sonntagmorgen nicht gemeldet.

Seniorin ist auf Medikamente angewiesen

Laut Polizei ist die Seniorin wegen einer Erkrankung auf Medikamente angewiesen. Aufgrund der Wetterverhältnisse und eines möglichen Aufenthaltes der Frau im Freien kann demnach nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer lebensbedrohlichen Situation befindet. Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung: Iris K. ist etwa 1,67 Meter groß und wirkt kräftig. Auffällig sind ihre leicht geduckte Körperhaltung und ein schleppender Gang. Zuletzt trug die Seniorin etwa zehn Zentimeter kurze schwarze Haare mit grauem Ansatz. Im Kontakt zu anderen Menschen wird sie als zurückhaltend beschrieben. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Hinweise zum Aufenthalt der Frau nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter Telefon (0511) 1093617 entgegen.

Von Ingo Rodriguez