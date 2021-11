Sehnde

Der Arbeitskreis häusliche Gewalt des Präventionsrates der Stadt Sehnde veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine Protest- und Informationsaktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Dieser läuft am Donnerstag, 25. November, unter dem Motto „Schau nicht weg“ und beginnt um 9.30 Uhr vor dem Rathaus. Dort wird zu Beginn im Beisein von Bürgermeister Olaf Kruse eine „Frei-leben-Fahne“ gehisst. „Das Gewaltpotenzial in Familien hat leider zugenommen“, sagt der Verwaltungschef.

Jede dritte Frau habe mindestens einmal in ihrem Leben gewalttätige Übergriffe erlebt, ergänzt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf. Dabei sei es unerheblich, ob die Gewalt physisch oder psychisch verübt werde. Immer häufiger würden Frauen auch Opfer digitaler Gewalt – in Form von sexistischen, beleidigenden, frauenfeindlichen oder bedrohenden Kommentaren etwa. Der Präventionsrat hatte darauf im Sommer mit einer Aktion auf dem Marktplatz aufmerksam gemacht und ein Auto mit Zahlen, Zitaten und QR-Codes zu Themen wie Cybermobbing und Stalking in sozialen Netzwerken beklebt.

Es gibt eine Überraschung

Ziel der aktuellen Aktion ist es daher auch, die Beratungs- und Unterstützungsstellen für die Opfer von häuslicher Gewalt weiter bekanntzumachen. Unterstützt werde der Arbeitskreis diesmal von einer ganz besonderen „Gruppe“, wie Kruse ankündigt. „Es gibt eine Überraschung, seien Sie gespannt.“

Von Oliver Kühn