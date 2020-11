Hannover

Immer neue Covid-19-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen erschrecken Bewohner, Personal und Angehörige. Aktuell hat das Gesundheitsamt der Region Hannover 47 Alten- und Pflegeeinrichtungen mit rund 250 Corona-Fällen registriert. Die Hoffnung ist groß, dass die in der vergangenen Woche von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigten Reihenschnelltests in den Einrichtungen flächendeckend Entlastung bringen. Erste Heime – auch in Hannover – haben bereits damit begonnen.

Doch bis es überall so weit ist, wird noch Zeit vergehen. Die Hürden vor der Umsetzung sind hoch. „Wir führen derzeit sehr viele Diskussionen mit Angehörigen, die unsere Einrichtung betreten wollen“, sagt Einrichtungsleiterin Christine Arnegger von der Alloheim Senioren-Residenz in Vahrenwald. „Viele sind fälschlicherweise der Ansicht, dass wir ab sofort dazu verpflichtet sind, alle Besucher per Schnelltest zu testen.“

Gesundheitsamt muss Testkonzepte genehmigen

Tatsächlich müssten alle Pflegeeinrichtungen erst ein umfangreiches Testkonzept entwickeln und vom Gesundheitsamt der Region beziehungsweise der Heimaufsicht der Stadt genehmigen lassen. Die Behörde entscheide dann aufgrund der Coronavirus-Testverordnung des Bundes und der Personenzahl über die Anzahl der gewährten Tests. Zudem gebe es viele ungeklärte Fragen, die in der Verordnung nicht geregelt sind, beispielsweise zu ärztlichen Schulungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Geschult wird in der Regel medizinisch-pflegerisches Fachpersonal mit dreijähriger Ausbildung oder vergleichbaren Vorkenntnissen.

Hannover : Schnelltests in jedem vierten Heim

Im Stadtgebiet Hannover verfügt nach Angaben von Stadtsprecher Dennis Dix derzeit etwa ein Viertel der Alten- und Pflegeeinrichtungen über Schnelltests. „Rund ein Viertel haben bereits Konzepte erstellt und diese zur Genehmigung weitergeleitet“. Zur Zeit gebe es allerdings Lieferschwierigkeiten bei den Schnelltests.

Die PoC-Tests bei Menschen ohne Covid-19-Symptome sind nicht zu verwechseln mit den klassischen PCR-Tests, die im Labor ausgewertet werden und meist am Folgetag ein Ergebnis liefern. Als kurzfristiger Reihentest sollen sie unter anderem dazu dienen, dass Besuche in Heimen oder Tagespflegeeinrichtungen relativ sicher vonstatten gehen können. Fällt ein Schnelltest positiv aus, wird gründlicher nachgetestet.



Auch AWO-Vorstand Dirk von der Osten, zuständig für Seniorenresidenzen in Langenhagen, Sehnde und Gehrden, sieht viele offene Fragen. Wer zahlt die Arbeitszeit von bis zu einer halben Stunde, wenn der Bund pro Testung bisher nur rund 7 Euro Erstattung zusichert? Wird es mobile Testteams geben? Und woher kommt angesichts des Fachkräftemangels das Personal? In der AWO-Einrichtung in Sehnde soll es kommende Woche einen Probeschnelltest geben – zunächst bei den Pflegekräften. Da nun alle Heime fast gleichzeitig ihre Konzepte einreichen, werde es zu Routinereihentests wohl frühestens übernächste Woche kommen. „Ich würde mir eine Beschleunigung wünschen“, sagt von der Osten. Aus seiner Sicht wäre es nicht nötig gewesen, die Gesundheitsämter einzuschalten – basierten die Konzepte doch auf Musterformularen, die Bund und Land zur Verfügung stellen.

Noch kein Termin für die Schulung

Das Pflegeheim Wilkening in Waldheim hat bereits ein Testkonzept eingereicht, kann aber ebenfalls noch nicht mit den Reihentests beginnen. Das berichtet die stellvertretende Leiterin Kathrin Robakowski. „Wir warten auf die Schulung“, sagt sie. Ein Termin stehe noch aus. „Es ist wichtig, dass man das gezeigt bekommt“, bestätigt ein Sprecher des Landesgesundheitsamts. Die Schnelltests seien im Übrigen ein wichtiger Baustein, das Risiko im Pflegebereich zu minimieren.

„Das ist nicht nebenbei zu leisten“

Unklarheit, nicht zuletzt über die Kostenerstattung, herrscht auch beim Evangelischen Johannesstift, das Heime unter anderem in Linden, Misburg und Garbsen betreibt. „Das ist nicht nebenbei im Tagesgeschäft zu leisten, da brauchen wir Unterstützung“, sagt Benno Blings, der das Wilhelm-Maxen-Haus in Garbsen leitet. Er berichtet zusätzlich von Schwierigkeiten mit den Schnelltests selbst. Der Zentraleinkauf habe zwar schon Testkits beschaffen können, allerdings nur solche, bei denen der Watteträger durch die Nase eingeführt wird. „Da haben wir Probleme bei der Akzeptanz“, sagt Blings. Denn diese Tests könnten unangenehm sein und noch Tage nachwirken.

Sobald aber Abstrichmöglichkeiten durch den Mund eintreffen und das Konzept genehmigt sei, wollen die Johannesstift-Einrichtungen, auch die ambulanten, mit den Schnelltests anfangen. In Garbsen wurde ein Teil der Mitarbeiter am Montag zunächst nochmal ganz klassisch, per Laborprobe, auf Covid-19 getestet. Auch bei den Schnelltests soll zunächst das Pflegepersonal an die Reihe kommen, gefolgt von Bewohnerinnen und Bewohnern und zuletzt deren Besuch.

Von Gabriele Schulte