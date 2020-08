Region Hannover saniert löchrige Ortsdurchfahrt in Sehnde-Haimar

Haimar

In Haimar sind Autofahrer Behinderungen durch die Arbeiten für das Neubaugebiet Im Mühlenfeld und das neue Feuerwehrhaus ja schon gewöhnt, weil dafür auch die Ortsdurchfahrt (B 65) am Ortseingang umgestaltet werden muss. Nun kommt eine zweite Baustelle dazu: Die Region Hannover lässt vom 4. bis 18. August diverse Fahrbahnschäden an der Dolgener Straße ( Kreisstraße 136) von der Mehrumer Straße (B 65) bis zum Mittellandkanal beseitigen.

Busse werden umgeleitet

Zunächst wird die Gosse reguliert, außerdem wird die Fahrbahn abgefräst. Dafür wird die Dolgener Straße zwischen der B 65 und der Kreuzung Friedhofsstraße/Schladweg voll gesperrt. Der Abschnitt bis zum Mittellandkanal bleibt dagegen zunächst befahrbar. Die Buslinie 373/800 verkehrt in dieser Zeit über den Schmiedeberg/Neue Straße, dazu wird ein ergänzender Einbahnstraßenverkehr eingerichtet. Die Haltestelle Haimar/Schladweg in Fahrtrichtung Mehrum entfällt. Fahrgäste werde gebeten, die Haltestelle Haimar/Backhausplatz zu nutzen.

Am geplanten letzten Tag der Arbeiten, 18. August, erfolgt schließlich der Einbau der Asphaltdeckschicht. Dazu muss die Vollsperrung bis zum Mittellandkanal erweitert werden. Die Buslinie 373/800 fährt an diesem Tag von Evern aus direkt die Haltestelle Haimar/Backhausplatz an. Der Ort Dolgen kann an diesem Tag nicht bedient werden. Eine Umleitung über Evern beziehungsweise die B 65 ist ausgeschildert.

Kaltbauweise bei Sanierung im Vorjahr

Im vergangenen Jahr sind die Ost-West-Straße (Bild) und die Haimarer Straße in Dolgen saniert worden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Im vergangenen Jahr waren die Ost-West-Straße und die Haimarer Straße in Dolgen saniert worden. Dabei war erstmals das Verfahren Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) angewendet worden. Die Bauweise gilt als umweltfreundlich, weil weniger Material verbaut wird und somit Ressourcen geschont werden. Außerdem werde Energie eingespart, weil bei der Kaltbauweise das Aufheizen des Asphaltgemischs entfällt. Die Kosten liegen im Schnitt ein Drittel unter denen bei herkömmlicher Bauweise. Außerdem kann die neue Deckschicht schon 20 Minuten nach dem Einbau wieder dem Verkehr übergeben werden. Die Region investierte dafür 80.000 Euro.

