Sehnde/Rethmar

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in der Region Hannover hatte das Regional-Museum Sehnde im November vergangenen Jahres schließen müssen. Bis dahin war die Sonderausstellung „Schule im Wandel der Zeit“ erst sechs Wochen zu sehen gewesen. Deshalb hat sich das Museum entschlossen, seine Türen wieder zu öffnen und die Schau bis Sonntag, 30. Mai, zu verlängern. Ab Sonntag, 21. März, öffnet die Einrichtung in Rethmar, Gutsstraße 15, jetzt wieder sonn- und feiertags zwischen 14.30 und 17.30 Uhr. Der Eintritt ist nach einer Vereinbarung unter Telefon (0 51 38)98 51 kostenfrei.

Alte Tintenfässer und Ranzen

Museumsleiter Erhard Niemann und seine Kollegen Roswitha Langusch und Horst Wähler haben die Ausstellung zusammen gestaltet. Besucher können sich über 230 Jahre Schulgeschichte informieren und staunen. Unter den Exponaten befinden sich alte Tintenfässer und Schreibutensilien, Ranzen und Schulbänke. Eine echte Zeitreise: Während es sich Schüler derzeit beim Homeschooling in Jogginghose vor dem Computer bequem machen können, mussten ihre Vorfahren früher mit Schuluniform kerzengerade auf den Bänken sitzen.

In ihrer Eröffnungsrede hatte Sandra Heidrich, Leiterin der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde, einen Blick in die Zukunft gewagt: „Und wenn wir uns vielleicht in zehn oder 20 Jahren hier erneut bei einer Ausstellung ,Schule im Wandel der Zeit’ wiedersehen, bin ich gespannt, was es aus unserer Zeit zu berichten geben wird.“

Von Niklas Borm