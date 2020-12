Regionsfeuerwehr: Brandabschnittsleiter Detlef Hilgert im Amt bestätigt

Sehnde

Sie behalten stets einen kühlen Kopf, wenn es brennt und brenzlig wird. Die Feuerwehrmänner und -frauen der Regionsfeuerwehr. Während der Regionsversammlung sind am Dienstag, 15. Dezember, zwei von ihnen besonders geehrt worden. Einer davon ist der Sehnder Detlef Hilgert. Von Regionspräsident Hauke Jagau erhielt er die Ernennungsurkunde für weitere sechs Jahre als Leiter des Brandschutzabschnitts IV ( Sehnde, Lehrte, Burgdorf und Uetze).

Hilgert ist bereits seit 2003 Leiter des Brandschutzabschnitts IV. Der heute 60-Jährige trat bereits mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr ein. Anfang dieses Jahres war er maßgeblich beim Einrichten des Behelfskrankenhauses auf dem Messegelände aktiv. Doch seine Aufgaben reichen auch über die Region Hannover hinaus. Als Führungskraft koordinierte der Sehnder den Einsatz der Regionsfeuerwehrbereitschaft beim Moorbrand in Meppen vor zwei Jahren.

Auch als Dienstaufsicht gefragt

Auch bei internen Feuerwehrangelegenheiten ist Hilgert gefragt. So war er Mitte des Jahres etwa in das Zerwürfnis in der Ahltener Ortsfeuerwehr eingebunden. Dort war fast das komplette Ortskommando zurückgetreten. Die Gründe wurden öffentlich nicht bekannt, doch offenbar gab es Unstimmigkeiten mit Lehrtes Stadtbrandmeister und Hilgert war als Dienstaufsicht eingeschaltet, weil es auch um Fragen der Einsatzbereitschaft ging.

Neben Hilgert wurde auch der stellvertretende Regionsbrandmeister Eberhard Schmidt gewürdigt. Er erhielt von Martin Voß, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Polizeidirektion Hannover, das Feuerwehrehrenzeichen am Bande.

Von Oliver Kühn