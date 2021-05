Regionswahl: Sehnder Grüne schicken Neuling ins Rennen

Sehnde

Der Sehnder Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat seine Kandidaten für die Regionswahl bei der Kommunalwahl im September gewählt. Er schickt die 34-jährige Sehnderin Jana Bertram als politischen Neuling ins Rennen, die im Wahlbezirk 8, zu dem auch Laatzen und Pattensen gehören, auf Listenplatz 2 steht. „Das ist für Sehnde, mit einem relativ kleinen Ortsverband, ein riesiger Erfolg“, sagt Günter Pöser, Ortsverbandsvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt. Am 26. Mai werden dann die Kandidatinnen und Kandidaten für die Ortsräte und den Stadtrat nominiert.

Bertram ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet halbtags in einer Kindertagesstätte, in der sie zusätzlich Fachkraft für Sprache ist. Sie macht keinen Hehl daraus, sich erst einmal orientieren zu müssen: „Meine Erfahrungen in der Politik sind überschaubar.“ Aber sie habe Lust, mitzugestalten. Mit ihren beiden Jungs sei sie gern mit dem Rad unterwegs und in ihrer Freizeit backe sie gern: „Und wenn dann noch Zeit ist, lese ich gern ein Buch.“

Politikstart über Mentoring-Programm

Zur Politik sei sie über das Mentoring-Programm „Frauen.Macht.Demokratie.“ gekommen, bei dem erfahrene (Kommunal-)Politiker Interessierte an die Hand nehmen und ins Politikgeschäft einführen. „Das hat mir verdeutlicht, wie wichtig Vernetzung ist, insbesondere in Bezug auf Frauen und Familie“, erläutert Bertram. Deshalb wolle sie die Vernetzung niedrigschwelliger Angebote und einen besseren Zugang für Familien voranbringen.

Bis zu 15 Bewerber für Mandate

Ortsverbandschef Pöser freut sich besonders, dass die Grünen für die nächste Wahlperiode viele Bewerber und Bewerberinnen haben und sich deshalb in mehreren Ortsräten neu aufstellen könnten. Er rechne damit, dass sich bis zu 15 Interessierte zur Wahl stellen. So könnte man etwa auch in Ilten antreten, mit rund 5000 Einwohnern Sehndes zweitgrößte Ortschaft nach der Kernstadt, wo die Grünen bislang nicht vertreten sind. Die Grünen haben in Sehnde in den vergangenen drei Jahren einen Höhenflug hingelegt und ihre Mitgliederzahl von ehemals zehn auf jetzt 27 mehr als verdoppelt.

Weitere Kandidaten aus Sehnde sind Jan Pfalzer, Florian Schuchardt und Gustav Heineke. Pfalzer ist erst seit einem Jahr bei den Grünen und bereits zugewähltes Mitglied im Finanzausschuss. Schuchardt ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Rat, Mitglied im Ortsrat Sehnde, den Ausschüssen Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt und Kindertagesstätten und Jugend sowie Kassierer im Ortsverband. Heinecke war lange Ortsverbandsvorsitzender und ist jetzt einer der beiden Stellvertreter von Pöser.

Von Oliver Kühn