Haimar/Dolgen

Jetzt steht es fest: Auch Haimar und Dolgen bekommen schnelles Internet. Die für eine Wirtschaftlichkeit erforderliche Quote von 40 Prozent der Haushalte sei erreicht, teilt Kathrin Mackensen vom hannoverschen Telekommunikationsunternehmen HTP mit. Die Dolgener können sich noch bis zum 23. März für einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss entscheiden. In Evern läuft die Aktionsphase noch bis zum 14. April, und in Rethmar beginnt sie in den nächsten Tagen. Dazu will HTP Informationsmaterial an alle Haushalte verteilen. Gretenberg erhält die Informationen Anfang März, der Kernort Sehnde im zweiten Quartal dieses Jahres.

Nach dem Ende der Fristen beginne eine etwa viermonatige Vorbereitungsphase, bis die Tiefbauarbeiten starten könnten, erklärt HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann: „In dieser Zeit werden wir die Feinplanung für den Bau der einzelnen Hausanschlüsse vornehmen, Genehmigungen einholen und mit den Hauseigentümern die Hauszuführungen besprechen.“ Aufträge würden in dieser Phase dann nicht mehr angenommen. Bisher haben Bolzum, Bilm, Dolgen, Haimar, Müllingen, Wehmingen und Wirringen die 40-Prozent-Quote erreicht oder deutlich überschritten.

Vermarktung ist erschwert

In Evern läuft die Akquise noch bis zum 14. April. Aufgrund von Corona kann HTP die Vermarktung der Glasfaseranschlüsse aber nicht wie gewohnt durchführen. Informationsveranstaltungen etwa sind zurzeit nicht möglich, Beratungsgespräche nur eingeschränkt und unter hohen Auflagen. Die örtlichen Vertriebspartner und die Kontaktdaten des Glasfaserteams sind im Internet unter htp.net/glasfaser/sehnde zu finden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Einwohnerinnen und Einwohner sich diese Chance entgehen lassen“, meint Bürgermeister Olaf Kruse.

In Rethmar beginnt die Aktionsphase in den nächsten Tagen. Zum Start will HTP Informationsmaterial zum Glasfaserausbau an sämtliche Haushalte verteilen. Gretenberg erhält die Informationen Anfang März, in der Sehnder Kernstadt folgt dies im zweiten Quartal. HTP will bis Ende nächsten Jahres in ganz Sehnde mit seinen rund 10.000 Haushalten Glasfaser verlegen, wenn die Quoten in den Ortschaften erreicht werden. In Wirringen entschieden sich 47,1 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss, in Müllingen waren es 74,6 Prozent, in Bolzum 76,5 Prozent und in Wehmingen sogar 78,6 Prozent.

Baustopp im Westen Sehndes

In Wehmingen ruhen die Bauarbeiten derzeit, weil bei einem Bombenfund wegen Corona keine Evakuierung von Anwohnern möglich wäre. Quelle: Lisa Höfel (Archiv)

In den vier Ortschaften hat der Wintereinbruch zu einem Stopp der Bauarbeiten geführt. „In diesem Jahr konnten wir nicht wie in den vergangenen Wintern durcharbeiten“, bedauert Heitmann. „Der Boden ist gefroren und macht den Tiefbau zurzeit unmöglich.“ In Wehmingen komme eine weitere Herausforderung dazu: Das Gebiet rund um das Hannoversche Straßenbahn-Museum gelte als Rüstungsaltlastengebiet. „Sollten hier bei den Bauarbeiten Kampfmittel gefunden werden, wäre eine kurzfristige Evakuierung der Einwohnerinnen und Einwohner notwendig.“

Da dies in Zeiten der Corona-Pandemie nicht umsetzbar ist, ruht der Tiefbau in diesem Bereich auf Anordnung der Region Hannover bereits seit Ende vergangenen Jahres. Die eingeplanten Baukolonnen würden deshalb in anderen Ausbaugebieten in Sehnde eingesetzt, sobald wieder dauerhaft Plusgrade herrschten, kündigt Heitmann an. „Wir gehen im Moment davon aus, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.“

Von Oliver Kühn